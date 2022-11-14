Подсудимая экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова выступила с последним словом

14 ноября в суде №2 города Атырау подсудимая Бакытгуль Хаменова в своем последнем слове сказала, что "никакого моего участия в этом преступном событии не было. Приговор по делу, вынесенный в строгом соответствии с законом, может быть только оправдательный", передает корреспондент Zakon.kz.

Бывший заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова обвинялась в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По этой же статье проходил и экс-руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев.

Третий подсудимый – директор ТОО "Балқыту" Умиртай Адамов – обвинялся в даче взятки в крупном размере лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций.

Речь идет о сумме в 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок для установки памятника Абаю в городе Атырау.

11 декабря 2021 года стало известно о задержании заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой.

12 декабря 2021 года Хаменову отправили под домашний арест. Суд учел, что она "одинокая женщина", воспитывает двоих детей, один из которых является инвалидом с детства, имеет на иждивении престарелую мать, ранее не судима, от органов не скрывалась.

23 декабря 2021 года Хаменову поместили в СИЗО.

Бакытгуль Хаменова была назначена на пост замакима в марте 2020 года.

Светлана Новак