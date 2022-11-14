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Законодательство РК

Названа возможная причина гибели тюленей на Каспии

Казахстан тюлени гибель причина Фото: pixabay
На правчасе в Мажилисе Парламента РК по развитию рыбного хозяйства министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев назвал предполагаемую причину недавней гибели тюленей на Каспии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении министр отметил, что гибель тюленей произошла 7 ноября. Количество погибших тюленей достигло 141. Сразу были приняты меры, создана комиссия всех государственных органов. 

"Были проведены анализы, срезы для определения возраста, произвели вскрытие и туши должны были утилизировать. Результаты анализов в течение месяца будут готовы". Сериккали Брекешев

По его словам, специалисты предполагают, что гибель тюленей произошла из-за возможного выброса сероводорода. 

"Тюлени для забора кислорода выплывают, вдыхают и уплывают под воду обратно. Возможно, был какой-то выброс газа, который повлиял на гибель этих тюленей. По нашим данным, в Каспии находятся более 300 тыс. особей тюленей. Мы ведем работу по образованию заказника, а также организации государственного института по проблемам Каспия и биоразнообразия". Сериккали Брекешев

Также в социальных сетях 2 ноября распространили видео с кадрами массовой гибели мальков. Как заявил Брекешев, сейчас проводится анализ порядка 18 тонн молоди рыбы на Капшагайском водохранилище. По этому факту соответствующими органами возбуждены уголовные дела.

На берегу Каспийского моря между селом Баутино и городом Форт-Шевченко ранее были обнаружены более 100 тушек мертвых тюленей.

7 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял проблемные вопросы Каспия, касающиеся гибели тюленей и обмеления.

Глава государства заявил о необходимости регулярного обследования акватории и побережья Каспия для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыб.

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