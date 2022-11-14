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Токаев принял верительные грамоты у трех послов

Токаев, Молдова, США, Сьерра-Леоне, послы, верительные грамоты фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14 ноября принял верительные грамоты у послов США, Сьерра-Леоне и Молдовы, сообщает Zakon.kz.

В резиденции Акорды верительные грамоты вручили посол Соединенных Штатов Америки Дэниел Розенблюм, посол Республики Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво и посол Республики Молдова Лилиан Дарий.

Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане. Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря своему профессиональному опыту и неустанному труду, они внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества с Казахстаном.

Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений.

В завершение президент передал теплые приветствия государственным лидерам США, Сьерра-Леоне и Молдовы.

2 сентября в резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот главе государства чрезвычайными и полномочными послами 5 государств.

Верительные грамоты вручили послы Ливии – Аладдин Абдулсалам Лехуайк, Кувейта – Омар Ахмед Мухаммед Мурад Аль-Кандари, Словакии – Роберт Кирнаг, Алжира – Камал Фениш, Кении – Бенсон Генри Оума Огуту.

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