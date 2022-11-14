Обманутые почти на 300 млн тенге пайщики в Уральске просят помощи

15 семей в Уральске заявляют, что вложили от 17 до 22 млн тенге десятки в покупку таунхаусов. Сначала руководители компании обещали им, что вернут деньги, но в итоге пропали, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала жительница Уральска Роза Джарликаганова, она продала свою квартиру и все вырученные деньги – 17 млн тенге – вложила в строительство таунхауса в ИП "Строй дом". Директором "Строй дома" являлся Евгений Логашкин, который, по словам пайщиков, руководил компанией вместе со своей супругой Ольгой Исаевой.

"Они обманным путем у 15 семей отняли деньги, потому что Логашкин и Исаева, заведомо зная, что у них нет земли, подали объявление на постройку таунхауса, и люди на это повелись", – сказала Роза Джарликаганова.

Пайщики рассказали, что руководители компании "Строй дом" предлагали им вложиться в строительство трех таунхаусов по пять квартир в каждом по ул. Ковыльная в районе старого аэропорта в Уральске. Их даже привозили по адресу, где планировалось строительство, показывали участок. Каждый из них отдал застройщику от 17 до 22 млн тенге. Позже люди узнали, что земля под "их будущими таунхаусами" не принадлежит ИП "Строй дом".

Сейчас почти все пайщики живут на съемных квартирах. Свое жилье они продали, чтобы купить квартиры в таунхаусе. Люди рассказали, что в сентябре 2021 года они увидели объявление на сайте "Крыша.кз" о продаже квартир в таунхаусах. В тот момент компания ИП "Строй дом" строила таунхаусы в нескольких местах в Уральске.

"Я приехал к ним в офис. Меня встретила менеджер по имени Гаухар, она показала мне участок, проект. На следующий день я разговаривал с Логашкиным, он мне объяснил, что у него все документы в порядке, есть все разрешения. После этого я отдал наличными 17 млн тенге", – рассказал мужчина по имени Максут.

В компании ему пообещали, что стройка начнется весной, но она так и не началась.

"Весной этого года руководители ИП "Строй дом" нам стали говорить, что у них проблема с рабочей силой, затем, что подорожали стройматериалы, но они всегда говорили, что обязательно начнут строительство, и так дотянули до осени. В офисе Логашкин отсутствует, он переписал свою фирму на жену. С ней мы встречались три месяца назад. Сначала она говорила, что будет строить, затем сообщила, что вернет деньги", – рассказали пайщики.

По их словам, сейчас офис ИП "Строй дом" закрыт. Логашкин и его супруга не отвечают на телефонные звонки.

В воскресенье, 13 ноября, пайщики собрались вместе, чтобы записать обращение к властям с просьбой им помочь.

"Мы, жители города Уральска, обращаемся к президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву как к гаранту нашей Конституции, как к человеку, который объявил войну коррупции", – обратилась Роза Джарликаганова.

Корреспондент Zakon.kz попытался связаться с руководителями ИП "Строй дом". Но номера абонентов отключены.

В Департаменте полиции ЗКО, куда обратились обманутые люди, корреспонденту сообщили, что по коллективному заявлению пайщиков ИП "Строй дом" в настоящее время ведется расследование по ст. 190, ч. 3 "Мошенничество". Расследование началось 15 октября 2022 года.

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