Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Обманутые почти на 300 млн тенге пайщики в Уральске просят помощи

Уральск Фото: Zakon.kz
15 семей в Уральске заявляют, что вложили от 17 до 22 млн тенге десятки в покупку таунхаусов. Сначала руководители компании обещали им, что вернут деньги, но в итоге пропали, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала жительница Уральска Роза Джарликаганова, она продала свою квартиру и все вырученные деньги – 17 млн тенге – вложила в строительство таунхауса в ИП "Строй дом". Директором "Строй дома" являлся Евгений Логашкин, который, по словам пайщиков, руководил компанией вместе со своей супругой Ольгой Исаевой.

"Они обманным путем у 15 семей отняли деньги, потому что Логашкин и Исаева, заведомо зная, что у них нет земли, подали объявление на постройку таунхауса, и люди на это повелись", – сказала Роза Джарликаганова.

Пайщики рассказали, что руководители компании "Строй дом" предлагали им вложиться в строительство трех таунхаусов по пять квартир в каждом по ул. Ковыльная в районе старого аэропорта в Уральске. Их даже привозили по адресу, где планировалось строительство, показывали участок. Каждый из них отдал застройщику от 17 до 22 млн тенге. Позже люди узнали, что земля под "их будущими таунхаусами" не принадлежит ИП "Строй дом".

Сейчас почти все пайщики живут на съемных квартирах. Свое жилье они продали, чтобы купить квартиры в таунхаусе. Люди рассказали, что в сентябре 2021 года они увидели объявление на сайте "Крыша.кз" о продаже квартир в таунхаусах. В тот момент компания ИП "Строй дом" строила таунхаусы в нескольких местах в Уральске.

"Я приехал к ним в офис. Меня встретила менеджер по имени Гаухар, она показала мне участок, проект. На следующий день я разговаривал с Логашкиным, он мне объяснил, что у него все документы в порядке, есть все разрешения. После этого я отдал наличными 17 млн тенге", – рассказал мужчина по имени Максут.

В компании ему пообещали, что стройка начнется весной, но она так и не началась.

"Весной этого года руководители ИП "Строй дом" нам стали говорить, что у них проблема с рабочей силой, затем, что подорожали стройматериалы, но они всегда говорили, что обязательно начнут строительство, и так дотянули до осени. В офисе Логашкин отсутствует, он переписал свою фирму на жену. С ней мы встречались три месяца назад. Сначала она говорила, что будет строить, затем сообщила, что вернет деньги", – рассказали пайщики.

По их словам, сейчас офис ИП "Строй дом" закрыт. Логашкин и его супруга не отвечают на телефонные звонки.

В воскресенье, 13 ноября, пайщики собрались вместе, чтобы записать обращение к властям с просьбой им помочь.

"Мы, жители города Уральска, обращаемся к президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву как к гаранту нашей Конституции, как к человеку, который объявил войну коррупции", – обратилась Роза Джарликаганова.

Корреспондент Zakon.kz попытался связаться с руководителями ИП "Строй дом". Но номера абонентов отключены.

В Департаменте полиции ЗКО, куда обратились обманутые люди, корреспонденту сообщили, что по коллективному заявлению пайщиков ИП "Строй дом" в настоящее время ведется расследование по ст. 190, ч. 3 "Мошенничество". Расследование началось 15 октября 2022 года.

В Актобе дольщики не могут заехать в свои квартиры. В сложном положении оказалось почти 50 семей. Дом с виду готов, но люди по-прежнему ютятся у родственников или арендуют жилье.

Читайте также

В Казахстане одежда подорожала почти на 15% за год

Три основных вызова для экономики Казахстана назвали эксперты

Турция намерена создать международный хаб, формирующий цены на газ – Эрдоган

Талгат Умаров
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
В Турции сообщили о задержании исполнителя теракта
В Турции задержали возможного исполнителя теракта в Стамбуле
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления