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Происшествия

Казахстанец вложил свыше 250 млн тенге на покупку 7 квартир и теперь требует разобраться с долгостроем

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 06:14 Фото: Zakon.kz
Исмаил Темиров вложил больше 250 млн тенге на покупку семи квартир в жилом комплексе "Эко Парк Алатау" в Алматинской области, а теперь он и другие дольщики требуют разобраться со строительной компанией, сообщает Zakon.kz.

Со слов мужчины, заветные квадраты он приобретал для родственников. Однако большая семья уже несколько лет вынуждена скитаться по съемным квартирам, передает "КТК".

"Я продал все, что у меня было за душой, чтоб вложиться сюда. То есть продал дом, продал машину, взял кредиты. У них стройка идет тогда, когда вот собрания, собираются люди. Они вот тогда пару рабочих сюда привозят, пару рабочих сил. Ну, для вида, типа создают вид, что они работают. На самом деле они не работают. Я здесь вот рядом живу. Я здесь постоянно на работу езжу. Всё как стоит, так и стоит. Никого нет", – жалуется дольщик.

Жилой комплекс должны были сдать в эксплуатацию еще в 2022 году. В строительство вложились больше 200 семей. Компания обещала будущим жильцам целый микрорайон из 19 многоэтажек. На деле построили всего два дома и то не до конца. Еще два готовы наполовину.

Дольщики уверены, их деньги потратили на другие объекты.

А стены многоквартирных домов в городе Кентау покрываются трещинами. Жители боятся, что в один день их квартиры могут стать небезопасными.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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