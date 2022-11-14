МЧС в Казахстане не вправе проверять пожарную безопасность строящихся объектов

Министерство по чрезвычайным ситуациям не имеет полномочий для проверки проектной документации строящихся объектов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Об этом 14 ноября заявил вице-министр по ЧС РК Марат Кульдиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы МЧС на брифинге в Службе центральных коммуникаций ответил на вопрос журналиста о том, почему никто не проверяет плотность застройки и обоснованность установки шлагбаумов, из-за которых спецтехника не может подъехать к месту пожара.

"Сейчас государственная противопожарная служба не участвует в согласовании проектной документации. Мы не участвуем в комиссиях (по проверке проектно-сметной документации. – Прим. ред.) с 2011 года, а с 2016 года мы не участвуем в приемке в эксплуатацию объектов". Марат Кульдиков

Вице-министр сообщил, что президентом дано поручение предусмотреть наделение МЧС полномочием по приемке в эксплуатацию объектов. Ожидается, что такая норма будет внесена в законодательство во втором полугодии 2023 года.

11 ноября на территории барахолки в Алматы произошел крупный пожар. Горели товарно-материальные ценности в складском здании на площади 1500 квадратных метров.