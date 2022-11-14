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МЧС в Казахстане не вправе проверять пожарную безопасность строящихся объектов

МЧС не может проверить пожарную безопасность строящихся объектов Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям не имеет полномочий для проверки проектной документации строящихся объектов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Об этом 14 ноября заявил вице-министр по ЧС РК Марат Кульдиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы МЧС на брифинге в Службе центральных коммуникаций ответил на вопрос журналиста о том, почему никто не проверяет плотность застройки и обоснованность установки шлагбаумов, из-за которых спецтехника не может подъехать к месту пожара.

"Сейчас государственная противопожарная служба не участвует в согласовании проектной документации. Мы не участвуем в комиссиях (по проверке проектно-сметной документации. – Прим. ред.) с 2011 года, а с 2016 года мы не участвуем в приемке в эксплуатацию объектов". Марат Кульдиков

Вице-министр сообщил, что президентом дано поручение предусмотреть наделение МЧС полномочием по приемке  в эксплуатацию объектов. Ожидается, что такая норма будет внесена в законодательство во втором полугодии 2023 года.

11 ноября на территории барахолки в Алматы произошел крупный пожар. Горели товарно-материальные ценности в складском здании на площади 1500 квадратных метров.

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