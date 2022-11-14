В Риддере заработали школы и детские сады

14 ноября в Риддере сохраняется режим ЧС. Начали работать школы и детские сады. В учебных заведениях уроки сокращены до 30 минут и до 5 минут – перемены. Об этом рассказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов 14 ноября, сообщает Zakon.kz.

Круглосуточно работает штаб по восстановительным работам на ТЭЦ.

"Ремонтно-восстановительные работы на ТЭЦ идут в соответствии с графиком. На данный момент для регулировки работы агрегатов на станцию прибыли энергетики и киповцы Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ". Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов

Дополнительно на ТЭЦ для восстановительных работ прибыли 30 специалистов предприятий – "Терезе" и "ВК Инвест Инжиниринг".

"На теплоцентрали в работе котлы №1, №3 среднего давления и котел №6 высокого давления. Проводятся ремонтные работы по автоматизации котла №4 ( высокого давления), в ближайшее время восстановительные работы данного агрегата будут завершены". Даниал Ахметов

По словам акима, в наличии на станции 260 тонн мазута. Ожидается прибытие еще пяти вагонов с топливом. Температура в теплосети составляет +42...+55°C, наружного воздуха +7°С.

11 ноября на основном котле "Риддер ТЭЦ" устранили аварию. Накануне котел высокого давления под №6 Риддерской теплоцентрали был остановлен из-за внештатной ситуации.

5 ноября в 20:00 на АО "Риддер ТЭЦ" в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1.