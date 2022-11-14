Наставник и игроки МЮ раскритиковали интервью Роналду

В "Манчестер Юнайтед" остались недовольны интервью своего нападающего Криштиану Роналду, которое он дал британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает Zakon.kz.

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Накануне португальский нападающий высказался, что перестал уважать наставника манкунианцев Эрика тен Хага. По словам спортсмена, в клубе хотят избавиться от него, а он не видит прогресса в игре "Юнайтед" после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Как передает Sky Sports, голландский наставник и одноклубники Роналду крайне недовольны словами португальца и недоумевают, зачем Криштиану это сделал.

Фото: Instagram/cristiano

Администрация команды МЮ огорчена проявлением неуважения к тренеру, клубу и партнерам со стороны португальского форварда в этом интервью.

Можно предположить, что Роналду уже закрыл себе обратную дорогу в МЮ и после ЧМ-2022 будет искать себе новый клуб для продолжения карьеры. Не секрет, в услугах одного из самых титулованных футболистов мира будут нуждаться ряд ведущих команд Европы и США.