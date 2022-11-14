Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

При взрыве в Стамбуле использовалась тротиловая бомба

При взрыве в Стамбуле использовалась тротиловая бомба Фото: pixabay
В полиции сообщили, что на проспекте Истикляль в Стамбуле была взорвана тротиловая бомба, сообщает Zakon.kz.
"При нападении использовался тротил, одно из взрывчатых веществ сильной мощности", – сообщили криминалисты.

Вечером 13 ноября в центре Стамбула прогремел мощный взрыв. По последним данным, пострадал 81 человек, шестеро погибли.

Спустя 10 часов была задержана подозреваемая в совершении теракта.

По информации издания trthaber, всего в причастности к взрыву подозревается 21 человек.

Анастасия Стативкина
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
ЕНПФ: Контролируйте пенсионные накопления
ЕНПФ: Контролируйте пенсионные накопления
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления