При взрыве в Стамбуле использовалась тротиловая бомба

Фото: pixabay

В полиции сообщили, что на проспекте Истикляль в Стамбуле была взорвана тротиловая бомба, сообщает Zakon.kz.

"При нападении использовался тротил, одно из взрывчатых веществ сильной мощности", – сообщили криминалисты. Вечером 13 ноября в центре Стамбула прогремел мощный взрыв. По последним данным, пострадал 81 человек, шестеро погибли. Спустя 10 часов была задержана подозреваемая в совершении теракта. По информации издания trthaber, всего в причастности к взрыву подозревается 21 человек.

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