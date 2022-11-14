При взрыве в Стамбуле использовалась тротиловая бомба
Фото: pixabay
В полиции сообщили, что на проспекте Истикляль в Стамбуле была взорвана тротиловая бомба, сообщает Zakon.kz.
"При нападении использовался тротил, одно из взрывчатых веществ сильной мощности", – сообщили криминалисты.
Вечером 13 ноября в центре Стамбула прогремел мощный взрыв. По последним данным, пострадал 81 человек, шестеро погибли.
Спустя 10 часов была задержана подозреваемая в совершении теракта.
По информации издания trthaber, всего в причастности к взрыву подозревается 21 человек.
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