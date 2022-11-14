Байден призвал Си Цзиньпина не допустить начало конфликта между странами

Президент США Джо Байден заявил, что они с председателем КНР Си Цзиньпином несут ответственность за то, чтобы показать, что США и Китай могут преодолеть разногласия и не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт, сообщает Zakon.kz.

По его словам, мир ожидает, что США и Китай сыграют ключевую роль в решении глобальных проблем, пишут "РИА Новости".

Си Цзиньпин сказал Байдену о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности. Он отметил, что готов провести честные переговоры по стратегическим двусторонним вопросам, обсудить региональную и глобальную ситуацию.

14 ноября Байден и Си Цзиньпин проводят переговоры на полях саммита G20 в Индонезии. Главы двух стран впервые встретились в качестве лидеров двух стран. В 2015 году они уже встречались, однако тогда Байден не был президентом США.