Сандалии Стива Джобса ушли с молотка за 200 тысяч долларов

На торгах аукционного дома Julien's Auctions сандалии основателя Apple Стива Джобса продали за 218,7 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, эту обувь бизнесмен носил в 1970-х и 1980-х годах, в ключевые для создания его компании времена. В 1976 году он вместе со Стивом Возняком (соучредитель компании Apple) начал разработку компьютера Apple в гараже в городе Лос-Альтос в Калифорнии. Сандалии были "спасены из мусорного ведра" Марком Шеффом – домоправителем Джобса.

Обувь поношена, но в хорошем состоянии, уточняет издание. В течение 5 лет ее выставляли на нескольких выставках в Италии, Германии и США.

Первоначально лот оценивали в 60-80 тыс. долларов.

Отмечается, что вместе с сандалиями с молотка ушла обувь предпринимателя в виде токена NFT.

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Джобс основал всемирно известную американскую корпорацию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Джобс скончался 5 октября 2011 года.