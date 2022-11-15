Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сандалии Стива Джобса ушли с молотка за 200 тысяч долларов

обувь Фото: Julien’s Auctions
На торгах аукционного дома Julien's Auctions сандалии основателя Apple Стива Джобса продали за 218,7 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, эту обувь бизнесмен носил в 1970-х и 1980-х годах, в ключевые для создания его компании времена. В 1976 году он вместе со Стивом Возняком (соучредитель компании Apple) начал разработку компьютера Apple в гараже в городе Лос-Альтос в Калифорнии. Сандалии были "спасены из мусорного ведра" Марком Шеффом – домоправителем Джобса.

Обувь поношена, но в хорошем состоянии, уточняет издание. В течение 5 лет ее выставляли на нескольких выставках в Италии, Германии и США.

Первоначально лот оценивали в 60-80 тыс. долларов.

Отмечается, что вместе с сандалиями с молотка ушла обувь предпринимателя в виде токена NFT.

Новость по теме

Сандалии Стива Джобса продадут на аукционе

Джобс основал всемирно известную американскую корпорацию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Джобс скончался 5 октября 2011 года.

Читайте также

В Атырау в оставшиеся без света микрорайоны подали электричество

Метель, дождь и гололед ожидаются в Казахстане во вторник

Три организации планируют опрос exit-poll на президентских выборах в Казахстане

Елена Беляева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
торги на бирже
Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления