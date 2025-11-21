#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.19
597.32
6.43
Советы

Стив Джобс дал совет всем руководителям в архивном интервью

Советы Стива Джобса, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 08:53 Фото: wikimedia
В неопубликованное интервью с основателем Apple Стив Джобс выдал сильное напутствие всем менеджерам, сообщает Zakon.kz.

Интервью идет 22 минуты и его выложили на YouTube-канале Steve Jobs Archive в честь 30-летия "Истории игрушек". Видео снято в 1996 году, когда Pixar, где он был одним из топ-менеджеров, только выпустила первую часть фильма.

В интервью Джобс рассказывает о ранней эпохе студии, когда она еще не была известна во всем мире. Основатель Apple связывает успех студии с тем, что художники получили опционы, поэтому у каждого был стимул и ответственность за результат. Он также отметил, что с талантливыми людьми нельзя обращаться свысока.

В сети как раз больше всего завирусился момент с мнением Джобса о том, как должен работать CEO в компании с сильными специалистами.

"Если ты относишься к ним плохо, то они найдут другую работу за 10 минут. Иерархия переворачивается и CEO оказывается в самом низу. То есть, скорее я работаю на этих людей, потому что всю блестящую работу проводят именно они", – отметил еще в то время Джобс.

В своем недавнем интервью с Морганом знаменитый футболист Роналду заявил, что намного популярнее Дональда Трампа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В соцсетях обсуждают младшую дочь Стива Джобса
06:10, 04 октября 2025
В соцсетях обсуждают младшую дочь Стива Джобса
Как Стив Джобс заработал свой первый миллиард
03:44, 23 августа 2025
Как Стив Джобс заработал свой первый миллиард
Советы идеальной презентации от Стива Джобса появились в Сети
08:48, 14 октября 2025
Советы идеальной презентации от Стива Джобса появились в Сети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: