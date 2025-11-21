Стив Джобс дал совет всем руководителям в архивном интервью

В неопубликованное интервью с основателем Apple Стив Джобс выдал сильное напутствие всем менеджерам, сообщает Zakon.kz.

Интервью идет 22 минуты и его выложили на YouTube-канале Steve Jobs Archive в честь 30-летия "Истории игрушек". Видео снято в 1996 году, когда Pixar, где он был одним из топ-менеджеров, только выпустила первую часть фильма.

В интервью Джобс рассказывает о ранней эпохе студии, когда она еще не была известна во всем мире. Основатель Apple связывает успех студии с тем, что художники получили опционы, поэтому у каждого был стимул и ответственность за результат. Он также отметил, что с талантливыми людьми нельзя обращаться свысока.

В сети как раз больше всего завирусился момент с мнением Джобса о том, как должен работать CEO в компании с сильными специалистами.

"Если ты относишься к ним плохо, то они найдут другую работу за 10 минут. Иерархия переворачивается и CEO оказывается в самом низу. То есть, скорее я работаю на этих людей, потому что всю блестящую работу проводят именно они", – отметил еще в то время Джобс.

