Цены на продукты продолжают вносить наибольший вклад в инфляцию

На заседании правительства 15 ноября заместитель главы Нацбанка РК Берик Шолпанкулов рассказал о сохранении устойчивого инфляционного давления на экономику Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам зампредседателя Нацбанка, в экономике Казахстана сохраняется устойчивое инфляционное давление.

"Несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,6% в октябре после значительного роста на 1,8% месяцем ранее, она все еще значительно превышает среднегодовые значения – 0,7% в октябре за последние пять лет". Берик Шолпанкулов

Он добавил, что в годовом выражении инфляция достигла 18,8%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 23,1%. Завершилось сезонное удешевление плодоовощной продукции.

"Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17,9%. Наблюдается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, бытовые приборы, стройматериалы, медикаменты. При этом в структуре непродовольственных товаров отмечается замедление роста цен на ГСМ и автомобили в результате выхода из расчета высокой базы прошлого года". Берик Шолпанкулов

Также инфляция платных услуг достигла 13,5%. Продолжилось удорожание аренды жилья, повысилась стоимость электроэнергии ввиду роста тарифов у энергопроизводящих компаний.

По данным главы Нацбанка, в октябре резко повысились медианные оценки ожидаемой и воспринимаемой населением инфляции до 18,3% и 22% соответственно. Оба показателя достигли своих максимальных значений с 2016 года.

Как заключил Шолпанкулов, рост инфляционных процессов на фоне высоких инфляционных ожиданий, фискального стимулирования требует продолжения дезинфляционной денежно-кредитной политики.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства 15 ноября сообщил, что с начала года темп роста экономики Казахстана составил 2,5%.