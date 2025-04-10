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Финансы

Недельная инфляция: цены на продукты продолжают давить на кошельки казахстанцев

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 12:15 Фото: Zakon.kz
Цены на социально значимые продукты питания вновь демонстрируют рост, сигнализируя о сохраняющемся инфляционном давлении на потребителей в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане выросли на 0,3%. Это уже вторая неделя подряд, когда наблюдается подобная динамика, причем темпы роста ускорились по сравнению с предыдущими неделями, когда показатель составлял 0,2%. Стабильный еженедельный рост цен становится тревожным сигналом, ведь с начала года инфляция корзины СЗПТ уже достигла 4,2%.

Овощной бум

Основным драйвером инфляции остаются овощи. Цены на белокочанную капусту показали взрывной рост, прибавив сразу 3,0% за неделю и 30,4% с начала года. Существенно подорожали также картофель (+1,9% за неделю, +24,2% с начала года), репчатый лук (+1,1% за неделю, +2,7% с начала года) и морковь (+0,9% за неделю, +5,8% с начала года).

Не отстает и мясная продукция. Куриное мясо стало дороже на 0,2% за неделю, а говядина – на 0,5%. Устойчивый рост цен в этом сегменте также оказывает заметное влияние на общую инфляцию.

Молоко – на паузе, сахар – в росте

Цены на молочную продукцию показывают смешанную динамику. Молоко и кефир практически не изменились в цене, однако творог после недельного снижения вновь продемонстрировал рост (+0,5% за неделю, +2,0% с начала года).

Неожиданным трендом стало продолжающееся подорожание сахара (+0,7% за неделю, +5,7% с начала года). Обычно для этого времени года такая динамика не характерна, что может свидетельствовать о других факторах, влияющих на ценообразование.

Яйца возвращаются к росту, мука дешевеет

После длительного периода снижения цен куриные яйца вновь начали дорожать (+0,4% за неделю, хотя с начала года они все еще дешевле на 2,8%). Незначительный, но стабильный рост наблюдается и на соль (+0,1% за неделю, +4,4% с начала года). Цены на подсолнечное масло, рожки, рис и гречку остаются относительно стабильными.

Приятным исключением стала мука, которая показала заметное снижение цены (-0,9% за неделю, -1,3% с начала года). Цены на хлеб после резкого роста в предыдущие две недели на отчетной неделе взяли паузу.

Общая картина: устойчивое давление при разнонаправленных трендах

Несмотря на то, что общий уровень инфляции на СЗПТ остается на уровне 0,3% за неделю, в отдельных сегментах наблюдается устойчивое ценовое давление. Овощи и мясо продолжают оставаться основными факторами инфляции. Нетипичное удорожание сахара также вносит свой вклад. В то же время снижение цен на крупы и муку оказывает сдерживающее влияние на общий индекс.

В итоге за отчетную неделю рост цен наблюдался у 63% социально значимых продовольственных товаров из 19 представленных позиций. С начала года этот показатель еще выше – 79%.

Ранее мы сообщали, что годовая инфляция в Казахстане в марте достигла 10%, что на 0,6 процентных пункта больше, чем в феврале, когда она составляла 9,4%. Месячная инфляция, однако, замедлилась и составила 1,3% по сравнению с 1,5% в предыдущем месяце.

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Андрей Валентинов
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