Недельная инфляция: цены на продукты продолжают давить на кошельки казахстанцев

Цены на социально значимые продукты питания вновь демонстрируют рост, сигнализируя о сохраняющемся инфляционном давлении на потребителей в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане выросли на 0,3%. Это уже вторая неделя подряд, когда наблюдается подобная динамика, причем темпы роста ускорились по сравнению с предыдущими неделями, когда показатель составлял 0,2%. Стабильный еженедельный рост цен становится тревожным сигналом, ведь с начала года инфляция корзины СЗПТ уже достигла 4,2%.

Овощной бум

Основным драйвером инфляции остаются овощи. Цены на белокочанную капусту показали взрывной рост, прибавив сразу 3,0% за неделю и 30,4% с начала года. Существенно подорожали также картофель (+1,9% за неделю, +24,2% с начала года), репчатый лук (+1,1% за неделю, +2,7% с начала года) и морковь (+0,9% за неделю, +5,8% с начала года).

Не отстает и мясная продукция. Куриное мясо стало дороже на 0,2% за неделю, а говядина – на 0,5%. Устойчивый рост цен в этом сегменте также оказывает заметное влияние на общую инфляцию.

Молоко – на паузе, сахар – в росте

Цены на молочную продукцию показывают смешанную динамику. Молоко и кефир практически не изменились в цене, однако творог после недельного снижения вновь продемонстрировал рост (+0,5% за неделю, +2,0% с начала года).

Неожиданным трендом стало продолжающееся подорожание сахара (+0,7% за неделю, +5,7% с начала года). Обычно для этого времени года такая динамика не характерна, что может свидетельствовать о других факторах, влияющих на ценообразование.

Яйца возвращаются к росту, мука дешевеет

После длительного периода снижения цен куриные яйца вновь начали дорожать (+0,4% за неделю, хотя с начала года они все еще дешевле на 2,8%). Незначительный, но стабильный рост наблюдается и на соль (+0,1% за неделю, +4,4% с начала года). Цены на подсолнечное масло, рожки, рис и гречку остаются относительно стабильными.

Приятным исключением стала мука, которая показала заметное снижение цены (-0,9% за неделю, -1,3% с начала года). Цены на хлеб после резкого роста в предыдущие две недели на отчетной неделе взяли паузу.

Общая картина: устойчивое давление при разнонаправленных трендах

Несмотря на то, что общий уровень инфляции на СЗПТ остается на уровне 0,3% за неделю, в отдельных сегментах наблюдается устойчивое ценовое давление. Овощи и мясо продолжают оставаться основными факторами инфляции. Нетипичное удорожание сахара также вносит свой вклад. В то же время снижение цен на крупы и муку оказывает сдерживающее влияние на общий индекс.

В итоге за отчетную неделю рост цен наблюдался у 63% социально значимых продовольственных товаров из 19 представленных позиций. С начала года этот показатель еще выше – 79%.

Ранее мы сообщали, что годовая инфляция в Казахстане в марте достигла 10%, что на 0,6 процентных пункта больше, чем в феврале, когда она составляла 9,4%. Месячная инфляция, однако, замедлилась и составила 1,3% по сравнению с 1,5% в предыдущем месяце.