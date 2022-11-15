"Меня спрашивают, покушал ли я, все ли в порядке" – россиянин поразился гостеприимству казахстанцев

34-летний коренной москвич Вячеслав Чмыхов и его друг в поисках лучшей доли в конце сентября переехали в Алматы. Молодые люди потихоньку обустраивают быт, адаптируются к новым условиям, ищут работу. Вернутся ли они обратно в Россию, пока неизвестно, пишет Zakon.kz.

Как пояснил наш герой, он планировал переехать в Казахстан еще до мобилизации.

"Триггером для переезда в Казахстан послужила мобилизация, на тот момент я понял, что России с меня хватит. Даже когда объявили мобилизацию, я не сразу осознал всей серьезности положения, а потом спохватился и понял, что меня, скорей всего, точно призовут, потому что я танкист, сержант, командир средних танков, отслужил "срочку", военнообязанный, так или иначе". Вячеслав Чмыхов

По словам Вячеслава, стало понятно, что пришло время менять место жительства.

Казахстан у меня в шорт-листе был номер один, это та страна, куда я был готов переезжать. Просто, скажем так, мобилизация в разы ускорила этот процесс.

— Как добирались до нас?

— Частично самолетом, частично пешком, частично поездом.

Мы решили, что нам из Москвы будет проще добраться до Оренбурга, потом на такси мы доехали до КПП "Сагарчин", и уже там нас ждала огромная вереница автомобилей. Посмотрев на все это, мы приняли решение пойти пешком. Добирались долго, встали в пешую очередь примерно около трех ночи и только ближе к 11 утра мы дошли до нейтральной зоны между границей Казахстана и России.

Примерно около девяти вечера мы оказались в Казахстане, в городе Актобе. Там мы провели два дня, потом взяли билеты на поезд до Алматы и через двое суток были здесь.

Пока стояли в очереди на границе, один молодой человек, как только услышал, что нам негде жить, начал звонить родственникам и друзьям. Он за короткий срок и адекватные деньги нашел на два дня квартиру. Потом мы гуляли по Актобе, к нам подходили горожане, причем разные: и молодежь, и пенсионеры, спрашивали: "Ребят, а вы откуда?". Мы отвечали, что из Москвы. И в ответ слышали: "А вам чем-то помочь, что-то подсказать? А вы кушали?".

Мы не просили помощи — горожане сами останавливались, расспрашивали нас.

Такое ощущение, что люди тут за тобой приглядывают, и сразу как-то спокойнее стало от этого. Ты приезжаешь на нервах: новое место, ситуация сама по себе тяжелая, а тут сразу тебя тепло встречают, тебя это так расслабляет.

За эти пару месяцев, сколько мы здесь, я не сталкивался с негативом, а провокаторы есть везде. Честно, я не ожидал, что меня в Казахстане так тепло встретят. Здесь не делят людей на своих или чужих. И мне это нравится, я чувствую здесь себя в безопасности.

Всем приезжим нужно помнить, что вы в гостях, вас тут добродушно встречают, – отмечает россиянин.

— Уехать из своего дома, бросить все, многие говорят, что это трусость..

— Собрать вещи и уехать из своего дома в незнакомое место – это не трусость, а наоборот проявление определенной смелости. Когда ты едешь в чужую страну, ты не знаешь, что тебя там ждет.

Мне еще повезло, у меня есть накопления, есть тыл, семья, которая меня поддержит, если вдруг что-то произойдет, у меня здесь есть друзья, но так ведь не у всех.

Много я слышал таких историй, когда казахстанцы ни копейки не брали с приезжих русских за жилье. Говорили: "Живите, пока не найдете что-то…"

— Почему вы выбрали именно Казахстан?

— Во-первых, в Алматы живут друзья семьи и однокурсник моего отца. Его супруга нам и сдала квартиру. Нам очень понравился Алматы: город теплый, уютный, зеленый, одни горы чего стоят.

Еще Казахстан нам понравился относительно гастрономии, здесь очень вкусная национальная кухня.

Владислав отметил, что особенно у нас вкусная баранина. А из блюд: суп по-казахски, бешбармак, плов, манты и баурсаки.

"Алматы – это полноценный современный цивилизованный город с развитой инфраструктурой, со своим национальным колоритом. Как по мне, то настоящее евразийство – оно здесь, в Казахстане. За короткий срок видел представителей многих национальностей. Здесь очень хорошо чувствуется космополитизм – в этом плане ваш город лучше, чем Москва. Что касается языка, я, конечно, планирую учить казахский, мне посоветовали уже несколько удобных вариантов по обучению. Пока я успел выучить несколько слов: приветствие и слова "рахмет" и "достык". Вячеслав Чмыхов

Также я стараюсь уже запоминать названия улиц. Так как я увлекаюсь изучением истории, то мне интересна история и культура Казахстана. Пока период Казахского ханства знаю не очень хорошо. Только историческую хронику джунгарских завоевателей и немного современную историю страны.

"Что касается получения гражданства, я так далеко пока не загадывал, но в перспективе, если все будет хорошо, в будущем я рассмотрю этот вопрос. И если выбирать среднее образование, где я бы хотел, чтобы мои дети учились, то однозначно я выбор сделаю в сторону Казахстана". Вячеслав Чмыхов

— Что уже удалось посмотреть, где побывали?

— Очень порадовала теплая погода в Алматы. Мы столько мест успели посетить с момента приезда.

Конечно, горы нам очень понравились, мы дважды были на Медеу, преодолели тысячу ступеней. Проехались на канатке до Шымбулака, далее поднялись до конечной платформы Талгар, также были на Кок-Тобе, там город хорошо просматривается. Побывали в живописном месте села Акбулак (Алматинская область): чистый воздух, красиво, глаза радуются, приятный активный отдых.

В планах еще много мест, которые мы бы хотели посетить: водопад Девичьи слезы, Чарынский каньон, озера Кольсай, Каинды и так далее.

Фото: Zakon.kz

— Сложно, наверное, привыкать после стремительной и шумной Москвы к такому спокойному Алматы?

— Вы знаете, кажется, я эти полтора месяца активнее живу здесь, чем последний год в Москве. Там я из дома практически не выходил, в редкие моменты ездил в офис. А так не очень хорошее у меня там было настроение в основном из-за расстояний между точками, заканчивая, собственно говоря, атмосферой и вообще всем. Честно скажу, в Москве я, наверное, себя некомфортно чувствовал уже последние года четыре, а в Алматы, наоборот, здесь даже дышится легче, сейчас во всяком случае.

— Скучаете?

— Я не столько по городу скучаю, потому что того города уже нет, Москва очень сильно изменилась, это не тот город, который я когда-то любил. Может, он еще станет таким, но точно не сейчас.

— Тяжело ли вам адаптироваться на новом месте?

— Нет, может потому, что я не один. Я сюда приехал с лучшим другом, и мы решили все делать сообща. Вдвоем, как ни крути, легче. Конечно, подогревает, что есть интернет-связь с родными, возможность общения, поддержка близких. Жена тоже в ближайшем будущем переберется сюда. То есть ощущение близости и знание, что там твой отчий дом, что ты всегда сможешь вернуться, если что. Это очень сильно мотивирует и согревает.

Поэтому у меня нет синдрома эмигранта, где-то в Америке или Европе было бы, наверное, тоскливо. А здесь все-таки как-то все знакомо. Я во двор выхожу и замечаю, что вроде бы я не в Москве: дома похожи и люди здесь более открыты, чем там. Все абсолютно по-другому, теплая атмосфера, и это очень, конечно, подкупает.

Со стороны местного населения мы человечность по отношению к нам почувствовали сразу, как только перешли границу.

— Что удивило у нас?

— Мне повезло, что город и страна встретили меня так тепло. Все очень радует. Я думал поначалу, что это на меня так действует дофамин, но спустя полтора месяца конфетно-букетный период продолжается. Во-первых, я тут вижу то, что не видел в Москве: открытость, небольшие расстояния, само благоустройство города. Хотя я пока бывал только в центре.