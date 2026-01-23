Как выглядит роща Баума в Алматы зимой – фоторепортаж
После ночного снегопада пространство в роще Баума словно замерло. Деревья стоят неподвижно, укутанные в белый иней, а тропы потеряли привычные очертания. Снег лег ровным покрывалом и будто приглушил все звуки. В этой тишине роща кажется оторванной от городского ритма – спокойной, сдержанной и почти безлюдной, словно пережидающей зиму в ожидании долгожданной весны.
Фото: Zakon.kz
Даже в морозную погоду некоторые алматинцы, живущие рядом с рощей, не отказываются от привычки выходить на променад, объясняя это потребностью в тишине и свежем воздухе. Зимой такие прогулки становятся короче, но ценность их, по словам самих горожан, только возрастает.
"Я гуляю в роще Баума каждое утро. Эта привычка у меня появилась 10 лет назад, как я вышла на пенсию. Роща для меня – это место силы. Прогулки дарят мне силу, энергию и как будто дарят молодость", – рассказала пенсионерка Екатерина Железняк.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что осенью прошлого года в роще Баума началась реконструкция. Согласно плану, все пешеходные дорожки будут выполнены из водопроницаемого гравия. Территорию разделят на три зоны. Во внешней части появятся воркаут-площадки, трассы для бега и велосипедные дорожки, а также оборудуют площадки для выгула собак. Средняя зона будет предназначена только для прогулок и отдыха. Центральную часть решено сохранить в естественном виде.
Материал по теме
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Сейчас строительные работы приостановлены. Без шума техники и движения рабочих пространство наполнилось тишиной. Заснеженные аллеи кажутся бесконечными, а все вокруг создает атмосферу зимней сказки, где каждый шаг слышен особенно ясно.
"Рабочие работали всю осень. Многое сделали. Сейчас их не видно. Наверное, это к лучшему, роща должна отдохнуть от шума и суеты. Животные и птицы должны спокойно перезимовать. Да и людям приятны тишина и спокойствие", – сказал алматинец Шухрат Исабеков.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фауна рощи в холодный сезон живет, как правило, скрытно, но все же на зимнем покрывале можно увидеть следы птиц и мелких животных, а на ветках – воробьев и синиц, которые перелетают с дерева на дерево в поисках корма.
Фото: Zakon.kz
Зима меняет и визуальное восприятие рощи. Мягкий рассеянный свет, особенно в пасмурные дни, придает парку спокойные и приглушенные оттенки. Поэтому в это время роща Баума особенно привлекает местных фотографов и просто любителей понаблюдать за природой без лишнего движения и суеты вокруг.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Зимняя роща Баума не производит впечатления заброшенной – скорее, она находится в состоянии ожидания. Под плотным снежным покровом скрыта жизнь, которая с первыми теплыми днями вновь проявится зеленью, звуками и движением. А пока роща Баума остается островком тишины, где любой алматинец может сделать небольшую паузу и побыть наедине со своими мыслями.