Какие законы планируют принять в Казахстане в 2023 году
Канат Мусин сообщил, что проектом Плана законопроектных работ Правительства в 2023 году предусмотрена разработка 34 законопроектов, из которых в первом полугодии необходимо внести в Парламент – 15 законопроектов и во втором полугодии – 19 законопроектов.
В целом, по его данным, проект Плана сформирован на основе задач, определенных президентом и стратегическими документами государства.
Предусмотрена разработка Градостроительного кодекса и Бюджетного кодекса, проектов законов по вопросам по вопросам недропользования, государственно-частного партнерства, миграции, государственных закупок, налогообложения, а также совершенствования административной юстиции, уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательств. Министр юстиции РК Канат Мусин
Помимо этого, добавил глава Минюста, планируется разработать Водный кодекс, а также законопроекты в новой редакции в части защиты прав потребителей, масс-медиа и аквакультуры.
Ранее в кулуарах правительства министр юстиции РК Канат Мусин рассказал, как идет работа над утратой закона "О первом президенте – Елбасы".
По его словам, законопроект об отмене статуса Елбасы еще не поступил в ведомство.