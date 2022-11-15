Какие законы планируют принять в Казахстане в 2023 году

Министр юстиции Канат Мусин на заседании правительства представил план законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2023 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Канат Мусин сообщил, что проектом Плана законопроектных работ Правительства в 2023 году предусмотрена разработка 34 законопроектов, из которых в первом полугодии необходимо внести в Парламент – 15 законопроектов и во втором полугодии – 19 законопроектов.

В целом, по его данным, проект Плана сформирован на основе задач, определенных президентом и стратегическими документами государства.

Предусмотрена разработка Градостроительного кодекса и Бюджетного кодекса, проектов законов по вопросам по вопросам недропользования, государственно-частного партнерства, миграции, государственных закупок, налогообложения, а также совершенствования административной юстиции, уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательств. Министр юстиции РК Канат Мусин

Помимо этого, добавил глава Минюста, планируется разработать Водный кодекс, а также законопроекты в новой редакции в части защиты прав потребителей, масс-медиа и аквакультуры.

Ранее в кулуарах правительства министр юстиции РК Канат Мусин рассказал, как идет работа над утратой закона "О первом президенте – Елбасы".

По его словам, законопроект об отмене статуса Елбасы еще не поступил в ведомство.