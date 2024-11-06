Какие законы хотят принять в Казахстане в 2025 году
Он отметил, что Министерством юстиции на основании поручений главы государства, руководства правительства, стратегических документов, предложений государственных органов подготовлен проект Плана законопроектных работ правительства на 2025 год.
"Проектом плана в 2025 году предусмотрена разработка 19 законопроектов по актуальным направлениям, таким как здравоохранение и медицинское страхование, профилактика правонарушений, развитие альтернативной энергетики, рынка телекоммуникаций и другие. Из 19 плановых законопроектов шесть являются законопроектами в новой редакции, 13 – предполагают внесение поправок в действующие законы", – уточнил Азамат Ескараев.
В частности, планируется разработка нового закона о банках и сопутствующего законопроекта, отвечающего актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития данной сферы.
Для повышения эффективности системы профилактики правонарушений, развития инновационных и цифровых методов борьбы с любыми формами правонарушений и их профилактики, а также упрощения правоприменительной практики предусмотрена разработка законопроекта "О профилактике правонарушений" в новой редакции и сопутствующего к нему законопроекта.
Помимо этого, проектом плана также предусмотрена разработка в следующем году законопроектов по вопросам медицинского страхования, который предусматривает единый пакет базовой государственной медицинской помощи с учетом возможностей и обязательств бюджета, а также по вопросам телекоммуникаций и центров обработки данных с целью развития данной сферы.
"Также планируется разработка законопроектов, направленных на совершенствование выборного законодательства и развитие сферы альтернативных источников энергии. В рамках реализации Концепции развития государственной службы на 2024-2029 годы проектом плана предусмотрена разработка проекта Закона "О государственной службе" в новой редакции и сопутствующего к нему законопроекта. Законопроект направлен на формирование модели госслужбы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности, выраженной в проактивной, ориентированной на конечный результат, профессионализацию госаппарата с использованием гибридной модели государственной службы", – добавил Азамат Ескараев.
Кроме того, проект плана предусматривает разрабатываемые на ежегодной основе законопроекты о республиканском бюджете и гарантированном трансферте из Национального фонда.
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