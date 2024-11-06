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Законодательство РК

Какие законы хотят принять в Казахстане в 2025 году

Конституция РК, нормативные постановления Верховного Суда РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:11 Фото: Zakon.kz
Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев на заседании правительства 6 ноября 2024 года представил План законопроектных работ Кабмина на следующий год, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Министерством юстиции на основании поручений главы государства, руководства правительства, стратегических документов, предложений государственных органов подготовлен проект Плана законопроектных работ правительства на 2025 год.

"Проектом плана в 2025 году предусмотрена разработка 19 законопроектов по актуальным направлениям, таким как здравоохранение и медицинское страхование, профилактика правонарушений, развитие альтернативной энергетики, рынка телекоммуникаций и другие. Из 19 плановых законопроектов шесть являются законопроектами в новой редакции, 13 – предполагают внесение поправок в действующие законы", – уточнил Азамат Ескараев.

В частности, планируется разработка нового закона о банках и сопутствующего законопроекта, отвечающего актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития данной сферы.

Для повышения эффективности системы профилактики правонарушений, развития инновационных и цифровых методов борьбы с любыми формами правонарушений и их профилактики, а также упрощения правоприменительной практики предусмотрена разработка законопроекта "О профилактике правонарушений" в новой редакции и сопутствующего к нему законопроекта.

Помимо этого, проектом плана также предусмотрена разработка в следующем году законопроектов по вопросам медицинского страхования, который предусматривает единый пакет базовой государственной медицинской помощи с учетом возможностей и обязательств бюджета, а также по вопросам телекоммуникаций и центров обработки данных с целью развития данной сферы.

"Также планируется разработка законопроектов, направленных на совершенствование выборного законодательства и развитие сферы альтернативных источников энергии. В рамках реализации Концепции развития государственной службы на 2024-2029 годы проектом плана предусмотрена разработка проекта Закона "О государственной службе" в новой редакции и сопутствующего к нему законопроекта. Законопроект направлен на формирование модели госслужбы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности, выраженной в проактивной, ориентированной на конечный результат, профессионализацию госаппарата с использованием гибридной модели государственной службы", – добавил Азамат Ескараев.

Кроме того, проект плана предусматривает разрабатываемые на ежегодной основе законопроекты о республиканском бюджете и гарантированном трансферте из Национального фонда.

О том, что изменится в жизни казахстанцев с ноября 2024 года, можно прочитать здесь.

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