Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции

Во вторник, 15 ноября, на саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением. Он отметил, что "мир должен решительно противостоять попыткам политизировать вопросы продовольствия и энергетики". Также он призвал снять односторонние санкции, сообщает Zakon.kz.

По его словам, как отмечено в публикации Global Times, продовольственная и энергетическая безопасность являются самыми актуальными вызовами в области глобального развития.

Си Цзиньпин добавил, что основной причиной нынешнего кризиса являются не проблемы в области производства и спроса, а проблемы с цепочками поставок и нарушением международного сотрудничества.

Выход из этой ситуации, уточнил председатель, заключается в том, чтобы все страны при координации с Организацией Объединенных Наций и другими многосторонними международными организациями укрепляли сотрудничество в области надзора за рынком и регулирования.

Также, по его данным, необходимо выстраивать партнерские отношения в отношении сырьевых товаров, развивать открытый, стабильный и устойчивый товарный рынок, совместными усилиями стабилизируя цепочки поставок и рыночные цены.

Во время выступления он также призвал снять односторонние санкции и ограничения на техсотрудничество.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

14 ноября Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Джо Байденом. Главы Китая и США впервые встретились в качестве лидеров двух стран.