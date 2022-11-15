Стали известны подробности теракта в Турции

В турецкой газете Haberler появились подробности о теракте в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемую в теракте зовут Ахлам Альбашир. Ей 23 года. Она гражданка Сирии.

По информации турецкой газеты Haberler, на допросе она призналась, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани.

Также женщина сообщила, что пакет с бомбой ей, якобы, кто-то передал на площади Таксим.

Было проверено 1200 записей с камер видеонаблюдения. Ахлам Альбашир просидела на скамейке около 40 минут и периодически с кем-то связывалась по телефону, затем она встала и вскоре прогремел взрыв. Женщина приехала на место происшествия на такси. В ходе обысков по адресу ее проживания была изъята крупная сумма денег и золото.

По ее словам, деньги и золото, якобы, передали члены Рабочей партии Курдистана, чтобы она могла нелегально выехать в Грецию.

15 ноября издание haberturk сообщило со ссылкой на министра юстиции Бекира Боздага, что число задержанных после теракта выросло до 50 человек. Число раненых, которых уже выписали из больниц, составило 58 человек. 23 пострадавших еще проходят лечение, из них шесть пациентов – в реанимации.

Вечером 13 ноября в центре Стамбула прогремел мощный взрыв. По последним данным, пострадал 81 человек, шестеро погибли. При теракте использовалась тротиловая бомба.