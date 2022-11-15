Экоактивисты залили черным картину "Смерть и жизнь" Густава Климта в Вене
Само полотно было защищено стеклом. Сейчас реставраторы работают над тем, чтобы определить, была ли повреждена картина, пишет Rai News.
На видеозаписи инцидента, выложенной активистами в Twitter, видно, что облил картину парень. Пока он выкрикивал лозунги против увеличения объемов добычи нефти и газа, охранник отстранил его от картины. В это время напарница эковандала приклеила свою ладонь к произведению Климта.
Ранее экоактивисты Letzte Generation провели ряд уличных акций протеста в Германии и попытались нанести ущерб произведениям искусства в музеях ФРГ, Австрии и Италии.
14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.
Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в Музее Барберини в Потсдаме.
В испанском Музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.