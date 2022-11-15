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Экоактивисты залили черным картину "Смерть и жизнь" Густава Климта в Вене

"Смерть и жизнь" Густава Климта Фото: кадр из видео
Экологические активисты во вторник, 15 ноября, облили черной жидкостью картину австрийского художника Густава Климта "Смерть и жизнь". Инцидент произошел в Музее Леопольда в Вене, сообщает Zakon.kz.

Само полотно было защищено стеклом. Сейчас реставраторы работают над тем, чтобы определить, была ли повреждена картина, пишет Rai News.

На видеозаписи инцидента, выложенной активистами в Twitter, видно, что облил картину парень. Пока он выкрикивал лозунги против увеличения объемов добычи нефти и газа, охранник отстранил его от картины. В это время напарница эковандала приклеила свою ладонь к произведению Климта.

Ранее экоактивисты Letzte Generation провели ряд уличных акций протеста в Германии и попытались нанести ущерб произведениям искусства в музеях ФРГ, Австрии и Италии.

14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.

Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в Музее Барберини в Потсдаме.

В испанском Музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.

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