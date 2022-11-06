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В Мадриде экоактивисты приклеили себя к рамам картин Франсиско Гойи

картины Фото: скриншот видео
В Национальном музее Прадо в Мадриде два экоактивиста приклеили свои руки к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая" испанского художника Франсиско Гойи, сообщает Zakon.kz..

Как пишет агентство EFE, активисты арестованы за нарушение общественного порядка и нанесение ущерба. По данным источников в полиции, задержанные являются гражданами Испании.

В Европе акции протеста экоактивистов продолжаются непрерывно почти месяц. До этого они обливали краской фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Чарльза III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

Кроме того, экоактивисты хаотично покрывали оранжевой краской фасады зданий в Лондоне и облили картину из серии "Стога сена" французского художника Клода Моне картофельным пюре

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С 6 по 18 ноября в Египте пройдет 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают к активным действиям правительств по борьбе с глобальным потеплением и к соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.

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Елена Беляева
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