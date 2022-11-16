Imanbek: Когда я возвращаюсь в Казахстан, всегда радуюсь изменениям

Известный казахстанский диджей Иманбек Зейкенов – Imanbek выступил онлайн на Форуме стратегических инициатив в Астане 16 ноября. Он попросил Кабмин придумать решение, чтобы талантливые ребята могли развиваться, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Диджей живет и работает в разных странах мира.

"Когда я возвращаюсь в Казахстан, всегда замечаю какие-то изменения. Это меня по-настоящему радует. Думаю, что Казахстан должен быть громким, чтобы нашу страну знали и уважали во всем мире, чтобы о Казахстане говорили, как о миротворцах. Как страна должна измениться за 7 лет? Думаю, она должна давать возможности", – сказал Иманбек Зейкенов.

По его мнению, в регионах очень много талантов.

"Я думаю, что наше Правительство должно придумать какое-то решение, чтобы эти таланты могли развиваться. У нас очень много умных ребят, которые работают в Google, Facebook. У меня есть друзья, с которыми мы вместе учились, они пошли в сферу IT-технологий, чему-то научились и зарабатывают много денег". Иманбек Зейкенов

По словам диджея, казахстанцы прекрасно умеют думать на IT-языке.

"Надеюсь, наши айтишники смогут создать компании-единороги. Я хочу, чтобы за 7 лет Казахстан изменился так, чтобы не только мы – казахстанцы – хотели возвращаться к себе на Родину, но чтобы и иностранцы, которые знают о Казахстане, хотели его посетить, посмотреть и пожить здесь", – сказал диджей.

28 октября в Сети были опубликованы фото и видео со свадьбы Иманбека. Иманбек – единственный в Казахстане и СНГ обладатель премии Grammy.