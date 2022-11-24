Жизнь на дне: как помогают алматинским бездомным

С каждым годом бездомных в Казахстане становится больше, и посчитать их точное количество крайне сложно. Власти стараются создать условия, чтобы вернуть их к нормальной жизни. Правда, такие усилия порой бывают тщетными. И через какое-то время люди возвращаются на улицу, там им свободнее.

Алматинцы оказываются на улице по разным причинам. Кого-то погубил алкоголь, а некоторые ушли по собственной воле, есть и те, кто во всех бедах винит своих родных.

В этот центр адаптации на окраине города 72-летняя пенсионерка Людмила Лаптева попала полтора года назад. Женщина рассказывает, что на улице оказалась по вине собственной дочери, которая продала квартиру и уехала жить в Израиль.

"У меня двое детей, сын давно умер, осталась дочь. Я сама алматинка, работала главным бухгалтером и вместе с директором была привлечена к уголовной ответственности, потом условно-досрочно освободилась. За это время моя дочь продала все имущество. Так я осталась ни с чем. Первое время скиталась по квартирам, потом не смогла оплачивать, да и обманывали несколько раз, пенсионерка все-таки. Приходилось ночевать на вокзалах и на улице. Потом случайно узнала, что у нас есть центр социальной адаптации. Пришла сюда и стала жить здесь. Тут люди добрые и встретили меня хорошо".

Фото: Zakon.kz

Среди лиц без определенного места жительства, есть и те, кому бродяжнический образ жизни и уличная романтика просто по душе. Один из них – 40-летний Сергей Смирнов из Караганды, который приехал в Алматы на заработки еще два года назад.

"Документы у меня сгорели в Караганде. У меня была только лагерная прописка. Я отсидел от звонка до звонка, поэтому меня оттуда выписали, а без прописки в ЦОНе документы не получишь. Работал, где придется: на стройках, автомойках, грузчиком. Сначала снимал жилье, а потом начались проблемы со здоровьем, денег не хватало, и оплачивать за квартиру уже не смог. Так и остался на улице. Потом мой работодатель привез меня в городскую ночлежку. Теперь как только восстановлю документы, найду работу, буду помогать тут своим товарищам, многим уже за 70 лет, как я их брошу. Мы одна семья".

Зима для алматинских бездомных самое суровое время. Именно в этот период многие из них получают обморожение, а некоторые остаются без конечностей. Были случаи, когда медикам не удавалось спасти бомжей, они умирали прямо на теплотрассах. К слову, для них такие места считаются своего рода центром сбора, где свои правила, которые никто не нарушает.

Алматинские бомжи стараются жить в тени городской суеты. Чаще всего их пристанищем становятся вокзалы, заброшенные дома и подвалы. Там, где их никто не беспокоит, и они могут делать, то что хотят.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Все же в такие места не редко наведываются экипажи полиции совместно с сотрудниками центра социальной адаптации. Как правило, такие рейды проводятся один раз в неделю. И их появлению алматинские бездомные не всегда рады.

К слову, оштрафовать за бродяжничество полицейские их не могут, да и без документов сделать это проблематично. Поэтому у бродяг, есть только два пути – пойти в центр социальной адаптации или остаться на улице. Впрочем, в холодное время, большинство бомжей предпочитают на время перебраться в теплое место, и там остаться, как минимум до весны.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в Алматы, это единственное государственное учреждение, которое принимает бездомных. Директор Болат Айтмурзаев рассказывает, что центр рассчитан на 180 коек, но с наступлением холодов количество посетителей резко возрастет, и порой достигает двух сотен.

"Мы принимаем всех. Организовываем дополнительные койки-места, а что делать, если люди остались на улице, им больше некуда идти. Практически у всех нет документов, мы их помогаем восстановить. По правилам, в центре можно проживать год, но если есть проблемы с восстановлением документов, то можно остаться еще на полгода". Болат Айтмурзаев

фото: Zakon.kz

Зачастую в алматинский центр адаптации попадают люди без определенного места жительства, в их числе есть и те, кто освободился из колонии, или, кто находится на учете в службе пробации, а также отбывающие свой срок условно.

"Пенсионеров, у которых все в порядке с документами, мы отправляем в Дом ветеранов. А лицам с инвалидностью оформляется инвалидность. Мы помогаем им социализироваться в обществе и находим работу через центры занятости". Директор городского Центра социальной адаптации Болат Айтмурзаев

фото: Zakon.kz

В учреждении рассказывают, что чаще всего стараются трудоустроить своих подопечных. На бирже труда им предлагают вакансии: операторов АЗС, грузчиков или охранников. Сотрудников ищут и ближайшие производственные предприятия и склады, там центру удалось трудоустроить несколько человек.

"Бывают ситуации, когда мы устраиваем на работу наших подопечных, а через месяц, после первой зарплаты начинают пить и не выходят на работу. Мало того, что работодатели теряют их, так они и с собой могут что-нибудь прихватить. Конечно, потом приходят к нам с жалобами, а мы оказываемся в неудобном положении. Но есть и те, кто работает стабильно. Для них предусмотрены ночлежные отделения, но только уже без питания". Болат Айтмурзаев

Есть в центре и те, у кого до сих пор на руках "красный паспорт". Что с ним делать многие не знают, а некоторые и вовсе не могут его обменять на новые документы. Обладателям таких данных тоже стараются всячески помочь.

"Для наших сограждан делаются запросы через портал, ответы мы получаем, и работа налажена. А с лицами, которые проживали в Беларуси, Украине или России, намного сложнее. Многие из них практически не помнят названия области, района, и даже поселка, где они жили. Поэтому ответы на запросы приходят отрицательные, и сведений у них уже нет. Конечно, сложно, но мы продолжаем поиски". Болат Айтмурзаев

Даже несмотря на условия в центре и питание, многие подопечные все равно не задерживаются здесь надолго, предпочитая привычный образ жизни. Как показывает практика, такие люди, получив помощь, снова возвращаются на улицу.

Руководство центра адаптации отмечает, что количество бездомным с каждым годом в Алматы становится все больше. И принять всех учреждение не всегда может. Чиновники решили дополнительно построить отделение городского центра социальной реабилитации на 143 койки. Объект обещают сдать до конца года.