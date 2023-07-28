Питание, ночлег и бесплатные экскурсии: как живут алматинские бездомные в центре адаптации

С каждым годом бездомных в Казахстане становится больше, и посчитать их точное количество крайне сложно. В Алматы работает единственный социальный центр, в котором могут помочь всем тем, кто попал в тяжелую ситуацию. Какие услуги он предоставляет и кто ими пользуется, в материале Zakon.kz.

Центр социальной адаптации "Пана" предназначен для круглосуточного, но временного проживания или временного нахождения (в ночное время суток) совершеннолетних лиц, не имеющих определенного места жительства, и лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете в службе пробации. Здесь имеется 230 койко-мест, в том числе 50 койко-мест ночлежного отделения.

Попасть на территорию центра не так просто. По периметру учреждения для бездомных окружено массивным забором. На входе охранник. Выйти за пределы центра социальной адаптации тоже задача не из легких. Постоялец должен написать заявление, в котором он подробно рассказывает, где он будет, с какой целью и когда вернется обратно. Покинуть центр он сможет только после того, как этот документ подписал руководитель.

Фото: Zakon.kz

Лицам, обратившимся в центр, но не желающим менять бродяжный образ жизни, организовано ночлежное отделение, им предоставляются койко-места в ночное время суток, без обеспечения горячим питанием. Лицам без определенного места жительства в местах их уличного обитания оказываются специальные социальные услуги мобильной службой социального патруля в дневное время суток.

Продолжительность круглосуточного проживания в центре получателей услуг, желающих восстановить утраченный социальный статус, составляет не более одного года. Однако сотрудники центра отмечают, что 95% бездомных возвращаются. Скорей всего, дело в том, что им так проще жить. Можно не работать и не переживать о завтрашнем дне. Практически все за него будут делать сотрудники центра адаптации.

Фото: Zakon.kz

Человек, попавший в тяжелую жизненную ситуацию и обратившийся в Центр адаптации, может рассчитывать на большой пакет социальных услуг. Получателям предоставляются койко-места с обеспечением постельными принадлежностями, предметами личной гигиены и нижнего белья. Оказывается содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, оформлении пенсии, инвалидности, а также другие условия для комфортного пребывания и бытового самообслуживания.

Для получателей услуг проводятся мероприятия по обследованию имеющихся трудовых навыков. Оказывается содействие в направлении на краткосрочные профессиональные курсы, а также содействие в трудоустройстве через центр занятости. Более того, постояльцам центра совершенно бесплатно доступно то, за что обычный работающий человек должен платить деньги. К примеру, для них организовываются безвозмездные экскурсионные программы по достопримечательностям как города Алматы, так и окрестностей, посещения театров и кинотеатров.

Не забывает государство прививать любовь к спорту. На территории центра имеется оборудованная спортивная площадка с уличными тренажерами для проведения спортивных мероприятий (волейбол, футбол) и физических упражнений. Понятно, что в такое место, где тебя обеспечивают всем, хочется вернуться.

Фото: Zakon.kz

Центр состоит из нескольких зданий. Кроме спортивной площадки расположены прачечная, библиотека, отделения карантина, мужское и женское отделения и небольшая столовая. Из-за того, что здание небольшое и на прием пищи постояльцы центра приходят партиями по несколько человек.

Фото: Zakon.kz

Жилые блоки центра сложно назвать приютом для бездомных. Скорее они напоминает недорогой хостел. Стоит отметить, что везде чисто и заправленные кровати. Здесь у всех свои увлечения, кто-то смотрит телевизор, но все же большинство читают книги и газеты.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Практически все разговаривать с журналистами отказываются. Только после обещания изменить имя и фамилию, а также не фотографировать некоторые все-таки идут на контакт. Один из наших собеседников, Игорь Молозов (персональные данные были изменены), рассказал, что в центр он попал сразу после колонии строгого режима.

" Я 19 лет отбывал срок в колонии строгого режима в Караганде. Перед тем, как выйти на свободу я внимательно изучил центры адаптации по всей стране. В лагере на информационном стенде висел их список. Выбрал Алматы, потому что думал в большом городе будет легче найти хорошую работу. Я ошибался. Бывшему заключенному найти хорошую работу очень сложно. Сейчас я устроился на работу грузчиком в небольшой продуктовый магазин. Заработная плата у меня всего 40 тысяч тенге", – рассказал Игорь Молозов.

Стоит отметить, что Игорь не одинок. До того, как попасть за решетку, у него была семья – гражданская супруга и сын. Однако восстанавливать семейные связи с ними сейчас он категорически отказывается.

"Женщине своей я сразу написал, чтобы не ждала меня, не тратила свои годы и устраивала свою жизнь. Сыну тогда было два года. Сейчас ему 17. Я не могу просто появиться в его жизни. Зачем? Дать я ему нечего не могу. Возможно, он совершенно другого человека называет отцом", – поделился Игорь Молозов.

Женский блок ничем не отличается от мужского. Такие же, двухъярусные кровати с аккуратно заправленными постелями. Кто-то разгадывает сканворды, а кто-то вяжет спицами.

Фото: Zakon.kz

Женщины больше идут на контакт, чем мужчины. Но также просят не писать их настоящие имена. У каждой женщины своя история. Заметно, что кто-то опускает руки и живет одним днем, не думая о завтрашнем дне. А есть те, кто пытается изменить свою жизнь и хватается за любую возможность.

К примеру, Людмила Иванова, как и Игорь Молозов, попал в центр после освобождения из мест лишения свободы. В учреждении она уже год, и за это время успела найти работу.

"Мне здесь все нравится. Особенно рада, что мне удалось устроиться на работу в Центре реабилитации. Я не трачу своего времени на дорогу. Экономлю деньги на продуктах и жилье. О будущем пока не думала. Особых планов пока нет. Сейчас коплю деньги на новую жизнь", - рассказала Людмила.

Не все постояльцы центра имеют судимость или находятся на пробационном контроле. Некоторые попали в центр после того, как лишились жилья из-за проблем с алкоголем и долгов. Других обманули родные. 58- летняя Елизавета Михайлова в прошлом успешная спортсменка. Имеет разряд мастера спорта по горнолыжному спорту, а в центр она попала после того, как ее и ее супруга обманул пасынок.

"Сын моего супруга каким-то образом завладел генеральной доверенностью на наш дом и без нашего ведома продал его. Так мы с мужем, инвалидом колясочником, оказались на улице. Ушли ближе к горам. Из подручных материалов, найденных на улице, построили что-то вроде шалаша. Жили в нем несколько месяцев, пока нас не нашли волонтеры и не предложили жить в Центре адаптации. Мы согласились сразу. Нам все тут нравится. Питание хорошее, тепло и светло. Не нужно сидеть и думать о том, где найти еду, и о том, что скоро холода", - рассказала Елизавета Михайлова.

Стоит отметить, что в центр не принимают людей, страдающих психическими заболеваниями, сопровождающимися расстройствами поведения, опасными для самого больного и окружающих. Также не допускаются в центр лица с туберкулезом в активной стадии или зараженные инфекционным заболеванием либо карантинной инфекцией. Кроме того, не принимаются граждане в состояния алкогольного и наркотического опьянения.

А еще не допускаются те, кто имеет конечную стадию заболевания, которая требует услуг паллиативной помощи и сестринского ухода. Центр "Пана" находится в Турксибском районе города Алматы по адресу: улица Дундича, дом 2Б. Контактные данные: 251-37-68.