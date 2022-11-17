Жанибека Алимханулы временно отстранили от боев

Жанибеку Алимханулы формально запрещено проводить поединки до 13 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) 13 ноября в Лас-Вегасе провел первую защиту своего титула в бою с британцем Дензелом Бентли (17-2-1, 14 КО), сообщает Sports.kz.

Поединок завершился победой Алимханулы единогласным судейским вердиктом.

После боя Атлетическая комиссия штата Невада наложила на боксеров ограничения.

Алимханулы формально запрещено проводить поединки до 13 декабря 2022 года, а Бентли сможет вернуться на ринг не раньше 28 декабря. Эта мера носит медицинский характер и служит для надлежащего восстановления бойцов.

Противостояние с Бентли было для Жанибека первой защитой титула, которая носила добровольный характер.