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Жанибека Алимханулы временно отстранили от боев

Алимханулы запрет боя Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Жанибеку Алимханулы формально запрещено проводить поединки до 13 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

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Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) 13 ноября в Лас-Вегасе провел первую защиту своего титула в бою с британцем Дензелом Бентли (17-2-1, 14 КО), сообщает Sports.kz.

Поединок завершился победой Алимханулы единогласным судейским вердиктом.

После боя Атлетическая комиссия штата Невада наложила на боксеров ограничения.

Алимханулы формально запрещено проводить поединки до 13 декабря 2022 года, а Бентли сможет вернуться на ринг не раньше 28 декабря. Эта мера носит медицинский характер и служит для надлежащего восстановления бойцов.

Противостояние с Бентли было для Жанибека первой защитой титула, которая носила добровольный характер.

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