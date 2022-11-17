Молодой ученый рассказал Токаеву о создании отечественных аккумуляторов

Молодой ученый из КазНУ им. аль-Фараби Агишев Алдияр рассказал Касым-Жомарту Токаеву о технологии разработки нанокомпозитных суперконденсаторов, сообщает Zakon.kz.

Агишев Алдияр отметил, что эти конденсаторы как альтернатива автомобильным аккумуляторам позволят по-новому использовать мобильные телефоны и другую бытовую технику.

Ерлан Кенесов, докторант Алматинского университета энергетики и связи им. Г. Даукеева, презентовал проект под названием "Прогнозирование электрических нагрузок с использованием искусственного интеллекта", направленный на создание стабильной и надежной электроэнергетической системы.

По его словам, эта уникальная система позволяет составлять график электрических нагрузок на сутки вперед, что так важно для диспетчерских служб энергосистем.

Кенесов отметил, что главной задачей системы является прогноз объемов электрической нагрузки с высокой точностью, для того чтобы минимизировать дополнительную работу электрических станций.

16 ноября Касым-Жомарт Токаев встретился со студентами и молодыми учеными в Алматы. На мероприятии он подчеркнул, что город является одним из передовых центров науки и образования. Глава государства отметил, что сейчас самые богатые и капитализированные компании мира производят и предоставляют услуги на основе финтеха, искусственного интеллекта, IT и других передовых технологий. Кроме того, многие страны приступили к созданию собственных "кремниевых долин".