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Байдена поймали со шпаргалкой на G20

Байдена поймали со шпаргалкой на G20 Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден случайно раскрыл список инструкций, в которых говорилось, когда ему фотографироваться и выступать во время саммита G20 в Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, в записях было указано, где президенту следует сесть и в какое время.

На опубликованных снимках, которые были сделаны крупным планом, видно, что Байден сидит со списком инструкций. В них говорится: "Вы будете сидеть в центре" и "Вы будете выступать со вступительным словом".

Также Байден получил указания, когда фотографироваться с другими лидерами.

Это не первый случай, когда Байдена ловили на использовании шпаргалок. Во время своей первой президентской пресс-конференции он использовал несколько шпаргалок, в том числе одну с фотографиями и именами репортеров, к которым он планировал обратиться. В марте в Сети появился текст, которого должен придерживаться президент США Джо Байден при ответе на вопросы журналистов относительно высказываний о российском лидере Владимире Путине. Во время осмотра разрушений от урагана "Ида" в Луизиане он тоже использовал шпаргалки и во время общения с журналистами на саммите G20 в Риме.

15–16 ноября на Бали прошел саммит G20.

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