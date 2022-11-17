В Астане спасший людей пожарный находится в реанимации

В Управлении общественного здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Астане, сообщает Zakon.kz.

16 ноября бригадой скорой помощи четыре пациента были доставлены в многопрофильную городскую больницу №1.

Пожарный Аскар Забикулин, 1994 г.р., на данный момент находится в реанимации, состояние крайне тяжелое. Он получил ожог 3 степени.

У командира отделения пожарной части №10 Аяна Кемпирова, 1988 г.р., общее состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Две пациентки получают лечение в отделении токсикологии. У обеих состояние средней степени тяжести. Их состояние улучшилось", – сообщает Управление общественного здравоохранения города Астаны.

16 ноября в ЖК "Кахарман" загорелась квартира на 11 этаже. В горящей квартире находились люди. Пожарные спасли пять человек, из них один ребенок, и эвакуировали десять человек.