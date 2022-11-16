Пожарные пострадали при тушении огня в столичном ЖК "Кахарман"

В Астане в ЖК "Кахарман" 16 ноября загорелась квартира на 11 этаже. В горящей квартире находились люди, сообщает Zakon.kz.

Пожарные спасли пять человек, из них один ребенок, и эвакуировали десять человек.

Двое взрослых и ребенок были доставлены в больницу. Они отравились угарным газом.

Как сообщил пресс-секретарь МЧС РК Руслан Иманкулов, пострадали и сами пожарные, которые получили ожоги верхних конечностей и лица. Он отметил, что пожарных представят к награде.

В тушении пожара были задействованы 26 человек и 6 единиц техники ДЧС, три врача Центра медицины катастроф.

5 октября в Астане горел жилой комплекс "7 бочек". Тогда обошлось без жертв и пострадавших.