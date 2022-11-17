Иностранец угадал код приложения банка на смартфоне и украл деньги у астанчанки
На самом деле злоумышленник починил телефон. Затем открыл мобильное приложение банка и с первой попытки угадал код. Далее – завладел деньгами.
Позже, когда женщина приобрела новый телефон и скачала приложение, она обнаружила пропажу в 150 тыс. тенге.
Злоумышленник потратил деньги в ломбарде и приобрел там золотую цепочку. Он планировал ее продать подороже в будущем.
Полиция задержала подозреваемого 25-летнего уроженца Узбекистана. Мужчина уже привлекался к ответственности за грабеж.
Проводится досудебное расследование. Задержанный дал признательные показания.
1 ноября в Астане рецидивист ударил подростка и отобрал телефон. Как уточнили в пресс-службе столичной полиции, ребенок находился на автобусной остановке, когда незнакомый попросил его телефон, чтобы позвонить другу.