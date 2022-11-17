Взрыв на СТО в Петропавловске: пострадали 9 человек

В Петропавловске на станции технического обслуживания (СТО) произошел взрыв газовоздушной смеси 17 ноября, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка из газобаллонного оборудования. Оно было установлено в легковом автомобиле в здании СТО. После взрыва произошло возгорание и обрушение строительных конструкций.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

"С места происшествия госпитализированы девять человек, состояние степени тяжести и личности устанавливаются. В ликвидации пожара задействовали 43 человека личного состава и 10 единиц техники", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

Жертв нет. Материальный ущерб и причина устанавливаются.

22 октября жители Талдыкоргана из различных районов в социальных сетях жаловались на громкий хлопок. На территории ТОО в отдельно стоящем помещении (домике охраны) произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал охранник.