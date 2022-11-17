Токаев подписал указ о награждении пожарных

Глава государства подписал указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, помощник оперативного дежурного Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскар Забикулин награжден орденом "Айбын" I степени.

Командир отделения пожарной части №10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аян Кемпиров награжден орденом "Айбын" III степени.

17 ноября стало известно, что пожарный Аскар Забикулин находится в реанимации, состояние крайне тяжелое. Он получил ожог третьей степени.

Во время тушения этого пожара пострадал еще один сотрудник МЧС – командир отделения пожарной части 10 Аян Кемпиров. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

16 ноября в ЖК "Кахарман" загорелась квартира на 11-м этаже. В горящей квартире находились люди. Пожарные спасли пять человек, из них один ребенок, и эвакуировали десять человек.