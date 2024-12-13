Токаев подписал указ о награждении работников энергетической отрасли

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 13 декабря 2024 года, подписал указ о награждении работников энергетической отрасли, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному сообщению Акорды, указом президента в канун Дня энергетика за плодотворный труд в отечественной энергетике, вклад в инфраструктурное развитие Казахстана группа работников отрасли отмечена государственными наградами.

В частности, кавалером ордена "Парасат" стал 1 человек, орденом "Құрмет" награждены 19 энергетиков, орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени – 36, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 56 тружеников.

День энергетика в Казахстане отмечается в третье воскресенье декабря. В 2024 году праздник выпадает на 15 декабря.