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Политика

Токаев подписал указ о награждении работников энергетической отрасли

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 15:12 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 13 декабря 2024 года, подписал указ о награждении работников энергетической отрасли, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному сообщению Акорды, указом президента в канун Дня энергетика за плодотворный труд в отечественной энергетике, вклад в инфраструктурное развитие Казахстана группа работников отрасли отмечена государственными наградами.

В частности, кавалером ордена "Парасат" стал 1 человек, орденом "Құрмет" награждены 19 энергетиков, орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени – 36, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 56 тружеников.

День энергетика в Казахстане отмечается в третье воскресенье декабря. В 2024 году праздник выпадает на 15 декабря.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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