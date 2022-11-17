Сильный взрыв на СТО в Петропавловске попал на видео

Появилось видео сильного взрыва на станции технического обслуживания (СТО), произошедшего 17 ноября в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, причиной взрыва на СТО стала утечка из газобаллонного оборудования. Оно было установлено в легковом автомобиле в здании СТО.

Площадь пожара - 100 квадратных метров.

С места происшествия госпитализированы девять человек.