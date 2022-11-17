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Сильный взрыв на СТО в Петропавловске попал на видео

огонь, взрыв Фото: ДЧС
Появилось видео сильного взрыва на станции технического обслуживания (СТО), произошедшего 17 ноября в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, причиной взрыва на СТО стала утечка из газобаллонного оборудования. Оно было установлено в легковом автомобиле в здании СТО.

Площадь пожара - 100 квадратных метров.

С места происшествия госпитализированы девять человек.

Материальный ущерб и причина устанавливаются.

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