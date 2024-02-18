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В Петропавловске произошел крупный пожар на СТО

В Петропавловске произошел крупный пожар на СТО Фото: скриншот с видео
В МЧС РК сообщили о пожаре в ангаре станции технического обслуживания в Петропавловске. Эвакуировано пять автомобилей, сообщает Zakon.kz

"В 04.36 час. на телефон 101 поступила информация о пожаре в ангаре станции технического обслуживания в Петропавловске. Объявлен третий номер вызова. На тушении задействованы 46 человек л/с и 14 ед.техники ДЧС. Эвакуировано 5 автомобилей. В ликвидации задействованы силы ДЧС, ЦМК, полиции в количестве 45 человек и 13 ед.техники", - говорится в сообщении чсников.

В результате обследования места происшествия предварительно установлено, что в квартире №1 использовался бытовой газовый баллон. Причины и обстоятельства устанавливаются.


Позже в ведомстве сообщили, что 06.01 час. пожар локализован. В 06.53 час. пожар ликвидирован на площади 600 кв.м.

Ранее сообщалось о том, что в Акмолинской области близ Астаны произошел пожар - двухэтажный дом почти полностью сгорел в коттеджном поселке. В Семее горел детский сад, а также сообщалось о крупном пожаре в Алматы, загорелся склад на барахолке.

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Елена Вебер
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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