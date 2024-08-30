Что делать, если дома случился пожар, рассказали спасатели

В МЧС РК рассказали о порядке действий, если в доме случился пожар. Также в министерстве напомнили о номере 112 по которому следует звонить в случае чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в первую очередь необходимо перекрыть кран подачи газа и отключить электрическую энергию.





В начальной стадии развития пожара попытаться потушить его, а также использовать все имеющиеся средства – огне­тушители, покрывала, песок, воду.

Закрыть все двери в доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня.

Покинуть дом, уходить по наиболее безопасному в данной ситуации пути.

Если дым уже проник в дом, стоит держаться ближе к полу – там всегда есть свежий воздух.

Закрыть рот и нос влажным платком или полотенцем.

Не возвращаться в дом без разрешения пожарных.

Ранее в ДЧС Алматы рассказали о правилах безопасности в походах. Отметив, что во время отдыха на природе могут возникнуть как реальные препятствия на местности, так и резкая смена погодных условий.