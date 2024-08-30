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Законодательство РК

Что делать, если дома случился пожар, рассказали спасатели

Пожарно-тактические учения, пожарные учения, противопожарные учения, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 11:55 Фото: Zakon.kz
В МЧС РК рассказали о порядке действий, если в доме случился пожар. Также в министерстве напомнили о номере 112 по которому следует звонить в случае чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в первую очередь необходимо перекрыть кран подачи газа и отключить электрическую энергию.


В начальной стадии развития пожара попытаться потушить его, а также использовать все имеющиеся средства – огне­тушители, покрывала, песок, воду.

  • Закрыть все двери в доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня.
  • Покинуть дом, уходить по наиболее безопасному в данной ситуации пути.
  • Если дым уже проник в дом, стоит держаться ближе к полу – там всегда есть свежий воздух.
  • Закрыть рот и нос влажным платком или полотенцем.
  • Не возвращаться в дом без разрешения пожарных.

Ранее в ДЧС Алматы рассказали о правилах безопасности в походах. Отметив, что во время отдыха на природе могут возникнуть как реальные препятствия на местности, так и резкая смена погодных условий.

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