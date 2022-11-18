Для политических реформ важен каждый голос – эксперт

Заместитель председателя Альянса женских сил Казахстана Баян Тойкебаева призывает казахстанцев проявить активную гражданскую позицию и 20 ноября принять участие в выборах президента страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она заявила, что каждый казахстанец должен принять участие в предстоящих президентских выборах, чтобы исполнить свой гражданский долг.

"Многие казахстанцы ждут перемен, но они возможны только в том случае, если в нашей стране будут приняты политические реформы. А для того, чтобы эти реформы произошли, нам нужно быть активными и принимать в этом участие". Баян Тойкебаева

Баян Тойкебаева – предприниматель, активный общественный деятель. Она на своем примере рассказала, насколько важно быть неравнодушным к будущему страны.

"Я состою в общественном совете МВД Казахстана. Все удивляются и спрашивают, как я туда попала. На самом деле все очень просто: увидела объявление, что проводится конкурс, собрала пакет документов, поделилась конкретными предложениями. И вот сейчас я в рабочей группе, занимаюсь вопросами семейно-бытового насилия. Все же видят нашу статистику, которая с каждым годом только растет. Поэтому сейчас я продвигаю нормы об ужесточении наказания для семейных дебоширов", – рассказала Баян.

По ее словам, во всем этом важную роль играет разъяснительная работа, чтобы люди знали, для чего нужны те или иные решения. А в данном случае – зачем идти на выборы и почему важен каждый голос.

"Есть такое выражение: если ты не будешь заниматься политикой, то политика займется тобой. Оно сказано как раз для людей, которые не хотят участвовать и принимать какие-то решения для будущего страны. Поэтому я призываю наших граждан не критиковать правительство и в целом государство, а активно принимать участие в жизни страны. И первый шаг к этому – пойти на выборы и проголосовать". Баян Тойкебаева

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы.

21 октября завершилась регистрация кандидатов в президенты, всего их шесть.

Узнать адрес своего избирательного участка можно здесь.