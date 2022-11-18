Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Италии обворовали виллу предпринимателя Олега Тинькова

бизнесмен Фото: Instagram/olegtinkov
В итальянском городе Форте-дей-Марми обворовали дом бизнесмена Олега Тинькова. Неизвестные вынесли дорогие часы, драгоценности и сумки. Сумма ущерба оценивается в несколько сотен тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, трое неизвестных проникли в пустую виллу и взломали два сейфа. Утром кражу обнаружил охранник, пишет La Stampa.

В это время Олег Тиньков вместе с семьей находился в Мексике.

Не так давно злоумышленники обокрали соседнюю виллу другого российского миллиардера. Итальянская полиция расследует двойную кражу.

В конце октября Олег Тиньков рассказал о решении отказаться от гражданства России.

Читайте также

Пятилетнего малыша связывали и морили голодом в Кокшетау

В Талдыкоргане мужчина приставал к 12-летней девочке

Убийство произошло на территории рудника "Казахмыс"

Ирина Лукичева
Тиньков Олег Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
Ситуация в Украине 17 ноября
Ситуация в Украине: суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, СБУ объявило в розыск Рамзана Кадырова
торги на бирже
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления