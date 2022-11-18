В Италии обворовали виллу предпринимателя Олега Тинькова

В итальянском городе Форте-дей-Марми обворовали дом бизнесмена Олега Тинькова. Неизвестные вынесли дорогие часы, драгоценности и сумки. Сумма ущерба оценивается в несколько сотен тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, трое неизвестных проникли в пустую виллу и взломали два сейфа. Утром кражу обнаружил охранник, пишет La Stampa.

В это время Олег Тиньков вместе с семьей находился в Мексике.

Не так давно злоумышленники обокрали соседнюю виллу другого российского миллиардера. Итальянская полиция расследует двойную кражу.

В конце октября Олег Тиньков рассказал о решении отказаться от гражданства России.