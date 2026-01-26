#Казахстан в сравнении
Происшествия

Связанная девушка на фото: полиция расследует возможное истязание в Таразе

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 15:24 Фото: Zakon.kz
В Казнете опубликован пугающий снимок девушки со связанными руками и ногами. Рот у потерпевшей заклеен скотчем. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области прокомментировали Zakon.kz произошедшее.

Так, как отмечает автор рассылки, "в Таразе сироту связали скотчем и оставили". Также отмечено, что к инциденту могут быть причастны опекуны.

Согласно данным полиции региона за 26 января 2026 года, по данному факту начато досудебное расследование по статье 110 УК РК (Истязание).

"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Сотрудники полиции тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято обоснованное процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства".Пресс-служба ДП Жамбылской области

В офисе Уполномоченного по правам ребенка в Казахстане также пояснили, что возбуждено уголовное дело.

"Потерпевшие являются совершеннолетними, 1996 года рождения. В настоящее время находятся в интернате и в безопасности. Ранее, полтора месяца назад, у опекуна (которая истязала потерпевшую – связывала ее) были изъяты несовершеннолетние дети по факту причинения им телесных повреждений", – добавили в пресс-службе.

21 января мы рассказывали, что жителя Туркестанской области задержали по подозрению в насилии над двумя несовершеннолетними.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
