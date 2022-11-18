В Алматы появился мурал с пожарным

На одном из домов Жетысуского района нарисовали мурал с пожарным, который спасает маленькую девочку из огня. Изображение украсило фасад девятиэтажного дома в микрорайоне Айнабулак, сообщает Zakon.kz.

Тема для мурала выбрана не случайно – спасатели всегда на передовой, рискуют своими жизнями.

Фото: ДЧС Алматы

"Мурал видно издалека, на нем не только образы огнеборцев, но и номер экстренного вызова 112 величиной с этаж. Замысел создания мурала – привлечение внимания населения к соблюдению правил пожарной безопасности". Начальник УЧС Жетысуского района Арман Макенов

Аналогичные изображения, скульптуры являются собирательным образом всех спасателей и вдохновлены скульптурой воина-освободителя, установленного в Берлине.

14 cентября в Алматы появился мурал с изображением пожарного-спасателя. Он находится на фасаде пятиэтажного дома на пересечении улиц Шаляпина и Саина в Алматы.

3 ноября после возмущений в соцсетях в Алматы вернули мурал с апашкой. Изображение апашки с внуками полностью восстановили на торцевой части дома по пр. Сейфуллина.