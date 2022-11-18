Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы появился мурал с пожарным

Алматы Фото: ДЧС Алматы
На одном из домов Жетысуского района нарисовали мурал с пожарным, который спасает маленькую девочку из огня. Изображение украсило фасад девятиэтажного дома в микрорайоне Айнабулак, сообщает Zakon.kz.

Тема для мурала выбрана не случайно – спасатели всегда на передовой, рискуют своими жизнями.

Алматы

Фото: ДЧС Алматы

"Мурал видно издалека, на нем не только образы огнеборцев, но и номер экстренного вызова 112 величиной с этаж. Замысел создания мурала – привлечение внимания населения к соблюдению правил пожарной безопасности".Начальник УЧС Жетысуского района Арман Макенов

Аналогичные изображения, скульптуры являются собирательным образом всех спасателей и вдохновлены скульптурой воина-освободителя, установленного в Берлине.

14 cентября в Алматы появился мурал с изображением пожарного-спасателя. Он находится на фасаде пятиэтажного дома на пересечении улиц Шаляпина и Саина в Алматы.

3 ноября после возмущений в соцсетях в Алматы вернули мурал с апашкой. Изображение апашки с внуками полностью восстановили на торцевой части дома по пр. Сейфуллина.

Читайте также

Instagram заблокировал страницу Каракат Абден

Маск разрешит публиковать в Twitter длинные посты

Вышка 5G расплавила квадрокоптер в полете: новый фейк распространяют в Сети

Ирина Лукичева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
Ситуация в Украине 17 ноября
Ситуация в Украине: суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, СБУ объявило в розыск Рамзана Кадырова
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления