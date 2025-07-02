В одном из районов Алматы появился новый арт-объект
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На днях фасад жилого дома в микрорайоне Зердели Алатауского района украсило яркое изображение, сообщает Zakon.kz.
Новый мурал назвали "Честное поколение – будущее без коррупции", передает Almaty.tv. Главная идея объекта – дань уважения и благодарность представителям рабочих профессий.
Со слов организаторов, в будущем планируется презентация других красивых муралов на фасадах алматинских домов.
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова тоже обзавелась новинкой. На днях ей подарили очередной автомобиль.
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