В одном из районов Алматы появился новый арт-объект

На днях фасад жилого дома в микрорайоне Зердели Алатауского района украсило яркое изображение, сообщает Zakon.kz.

Новый мурал назвали "Честное поколение – будущее без коррупции", передает Almaty.tv. Главная идея объекта – дань уважения и благодарность представителям рабочих профессий.

Со слов организаторов, в будущем планируется презентация других красивых муралов на фасадах алматинских домов.

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова тоже обзавелась новинкой. На днях ей подарили очередной автомобиль.