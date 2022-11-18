В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях в период агитации
Фото: polosia.kz
Административные штрафы наложены на четырех нарушителей законодательства о выборах в период агитации кандидатов на внеочередных выборах президента РК, об этом сообщили представители Генеральной прокуратуры, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Как сообщил заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев, в период агитации зафиксировано четыре нарушения законодательства.
"Два нарушения во время агитации и два нарушения допустили интернет-ресурсы".Жандос Умиралиев
Более подробные пояснения дал начальник управления Генеральной прокуратуры Азамат Сергазин.
"Два факта – это умышленное повреждение агитационных материалов кандидатов в президенты. По ним лица привлечены к ответственности по статье 114 КоАП. И два факта – проведение опроса в социальных сетях без уведомления ЦИК". Азамат Сергазин
По информации представителей Генпрокуратуры, все четыре нарушителя признали свою вину, на них наложены административные штрафы.
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.
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