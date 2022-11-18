В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях в период агитации

Фото: polosia.kz

Административные штрафы наложены на четырех нарушителей законодательства о выборах в период агитации кандидатов на внеочередных выборах президента РК, об этом сообщили представители Генеральной прокуратуры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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