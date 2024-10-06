Генпрокуратура РК: Референдум по АЭС проходит без нарушений

Генеральная прокуратура РК проинформировала, что референдум по вопросу строительства АЭС проходит без нарушений законодательства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 6 октября на брифинге в СЦК начальник Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов, процесс голосования проходит в рамках правового поля. Нарушений со стороны ЦИК и госорганов не зафиксировано.



"Сегодня агитация запрещена. Также не допускается публикация результатов опросов в масс-медиа и на онлайн-платформах. Проведение таких опросов в помещениях для голосования запрещено. Несоблюдение этих требований влечет ответственность по статьям 102 ("Проведение предвыборной агитации в период ее запрещения"), 120 ("Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами") КОАП. На данный час сообщений о таких фактах не поступало", – сказал Бекжан Караманов.

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев добавил, что организовано круглосуточное дежурство руководящего и командного состава. На текущий момент нарушений общественного порядка нет. Участки референдума обследованы на предмет технической укрепленности, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Все участки взяты под круглосуточную охрану.

"Не допускается нахождение сотрудников полиции в зале для голосования. Они прибывают в зал строго по приглашению председателя комиссии для пресечения нарушений общественного порядка", – пояснил он.

При нарушениях общественного порядка представитель МВД попросил обращаться в дежурные части полиции или по телефону 102.

Ранее сообщалось, что президент РК проголосовал на референдуме и ответил на вопросы про АЭС