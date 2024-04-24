Еще один судебный процесс покажут в Казахстане в прямом эфире

Верховный суд РК принял решение показать в прямом эфире еще один судебный процесс, сообщает Zakon.kz.

Он проходит в Алматы. Речь о резонансном ДТП, когда неуправляемый автобус наехал на машины и людей, в результате чего погибли три человека.

"В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Алматы состоится очередное заседание по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц. Учитывая общественный интерес к судебному разбирательству по данному делу, принято решение об организации онлайн-трансляции судебных заседаний", – сообщили в Верховном суде 24 апреля.

Очередное судебное заседание состоится в СМУС Алматы сегодня, 24 апреля, в 15:00.

Онлайн-трансляция будет идти на YouTube-канале Верховного суда.

ДТП с трагическим исходом произошло в декабре 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы. Пассажирский автобус маршрута №47 въехал в толпу людей у остановки общественного транспорта. Погибли три человека, еще четверо получили телесные повреждения.

В суде, который идет уже длительное время, свою версию произошедшего рассказал подсудимый.