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Михаил Кукушкин не смог выйти в полуфинал турнира в Хельсинки

Михаил Кукушкин проиграл в четвертьфинале Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
Казахстанский теннисист вышел на корт против немца Янника Ханфманна. Михаил исполнил одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки. Кроме того, казахстанец выиграл десять очков и три гейма подряд, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграл в четвертьфинале турнира одиночного разряда в столице Финляндии Хельсинки, сообщает Sports.kz.

Кукушкин провел игру против немецкого теннисиста Янника Ханфманна, который является 140-й ракеткой мира, и потерпел поражение в двух сетах со счетом 4:6, 1:6. Встреча продлилась один час и 17 минут.

Казахстанский теннисист на данный момент располагается на 239-й строчке рейтинга ATP.

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