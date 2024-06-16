Михаил Кукушкин не смог выйти в полуфинал "Челленджера" в Великобритании

В Ноттингеме (Великобритания) проходит травяной турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел четвертьфинальный матч в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал Михаил Кукушкин (135 АТР) потерпел поражение от хозяина корта Билли Харриса (183 АТР) со счетом 1:6, 1:2. Во втором сете казахстанец отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Матч продлился всего 45 минут.

За это время Михаил выполнил четыре подачи навылет и допустил две двойные ошибки.

Также на соревнованиях в Ноттингеме Казахстан представлял Бейбит Жукаев (193 АТР). В стартовой игре он уступил спортсмену из ЮАР Ллойду Харрису (98 АТР) со счетом 6:4, 6:7, 4:6.

Ранее во втором раунде Михаил Кукушкин выиграл у американца Патрика Кипсона (141 АТР) со счетом 6:7, 7:5, 7:6.