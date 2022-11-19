Пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Перу
Фото: скриншот видео
Самолет южноамериканской авиакомпании LATAM 19 ноября столкнулся при взлете с пожарной машиной в аэропорту города Лима в Перу, сообщает Zakon.kz.
По информации радио RPP, погибли двое пожарных. Никто из пассажиров не получил серьезных травм.
Момент столкновения попал на видео.
19 августа сообщалось о столкновении двух самолетов в США.
Аэропорт Лимы временно прекратил операции из-за препятствий на взлетно-посадочной полосе.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ