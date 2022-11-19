Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Перу

Самолет, Перу, пожарная машина, столкновение Фото: скриншот видео
Самолет южноамериканской авиакомпании LATAM 19 ноября столкнулся при взлете с пожарной машиной в аэропорту города Лима в Перу, сообщает Zakon.kz.

По информации радио RPP, погибли двое пожарных. Никто из пассажиров не получил серьезных травм.

Момент столкновения попал на видео.

Аэропорт Лимы временно прекратил операции из-за препятствий на взлетно-посадочной полосе.

19 августа сообщалось о столкновении двух самолетов в США.

Читайте также

Эдгард Запашный вернулся к тренировкам с ранившим его тигром

Павлодарский водоканал обвинили в незаконном обогащении и обязали снизить тариф

Павел Покровский
Перу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления