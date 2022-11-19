Пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Перу

Фото: скриншот видео

Самолет южноамериканской авиакомпании LATAM 19 ноября столкнулся при взлете с пожарной машиной в аэропорту города Лима в Перу, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: