Два самолета столкнулись в американском аэропорту
Фото: скриншот видео
10 сентября в аэропорту Атланты столкнулись два самолета авиакомпаний Delta Air Lines и Endeavour Air, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон.
Представители Федерального управления гражданской авиации США заявили, что крыло одного самолета зацепило хвост другого, в результате чего тот оторвался.
Иностранные СМИ пишут, что никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в американском штате Вермонт.
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