Два самолета столкнулись в американском аэропорту

10 сентября в аэропорту Атланты столкнулись два самолета авиакомпаний Delta Air Lines и Endeavour Air, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон.

Представители Федерального управления гражданской авиации США заявили, что крыло одного самолета зацепило хвост другого, в результате чего тот оторвался.

Иностранные СМИ пишут, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в американском штате Вермонт.