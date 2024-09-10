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Два самолета столкнулись в американском аэропорту

два самолета столкнулись в аэропорту Атланты, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 22:50 Фото: скриншот видео
10 сентября в аэропорту Атланты столкнулись два самолета авиакомпаний Delta Air Lines и Endeavour Air, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон.

Представители Федерального управления гражданской авиации США заявили, что крыло одного самолета зацепило хвост другого, в результате чего тот оторвался.

Иностранные СМИ пишут, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в американском штате Вермонт.

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