Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Суд удовлетворил апелляцию на приговор живодеру из Актау

Кошка, Актау, живодер, апелляция фото: Zakon.kz
Суд удовлетворил 18 ноября апелляционное ходатайство прокурора на приговор живодеру, прыгнувшему кошке на голову, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает "Мой город", возможно, прокуратура рассмотрит вопрос об ужесточении наказания.

"Приговор суда первой инстанции отменен, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования", – говорится в постановлении суда.

4 октября мужчина во дворе дома прыгнул на голову кошке. Животное от удара забилось в судорогах. Подозреваемого сразу задержали, им оказался 35-летний мужчина. Выяснилось, что в ту ночь он находился в нетрезвом состоянии.

Задержанный сознался в поступке. Его приговорили к общественным работам на 60 часов.

В суде пояснили, что при выносе приговора были учтены смягчающие обстоятельства – полное признание вины и раскаяние. Отягчающие обстоятельства прокуроры не вменили, суд не может вменить отягчающие обстоятельства по своей инициативе.

В прокуратуре отметили, что проблема, поднятая в соцсетях, вызвала интерес и обсуждение в обществе. В прокуратуру поступили обращения от двоих жителей Актау. Они предоставили свои доводы в дополнение к видеозаписи инцидента.

12 октября прокуратура внесла апелляционное ходатайство на отмену приговора и направление дела на досудебное расследование.

Читайте также

В СКО судят экс-участкового по делу об убийстве сельчанки

Суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении малайзийского самолета

Кайрату Кудайбергену продлен арест до 21 декабря 2022 года

Павел Покровский
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления