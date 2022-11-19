Суд удовлетворил апелляцию на приговор живодеру из Актау

Суд удовлетворил 18 ноября апелляционное ходатайство прокурора на приговор живодеру, прыгнувшему кошке на голову, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает "Мой город", возможно, прокуратура рассмотрит вопрос об ужесточении наказания.

"Приговор суда первой инстанции отменен, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования", – говорится в постановлении суда.

4 октября мужчина во дворе дома прыгнул на голову кошке. Животное от удара забилось в судорогах. Подозреваемого сразу задержали, им оказался 35-летний мужчина. Выяснилось, что в ту ночь он находился в нетрезвом состоянии.

Задержанный сознался в поступке. Его приговорили к общественным работам на 60 часов.

В суде пояснили, что при выносе приговора были учтены смягчающие обстоятельства – полное признание вины и раскаяние. Отягчающие обстоятельства прокуроры не вменили, суд не может вменить отягчающие обстоятельства по своей инициативе.

В прокуратуре отметили, что проблема, поднятая в соцсетях, вызвала интерес и обсуждение в обществе. В прокуратуру поступили обращения от двоих жителей Актау. Они предоставили свои доводы в дополнение к видеозаписи инцидента.

12 октября прокуратура внесла апелляционное ходатайство на отмену приговора и направление дела на досудебное расследование.